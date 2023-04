Moda primavera estate 2023: su quali scarpe puntare? Ecco quelle comode e senza tacco che non strizzano i piedi!

Per la bella stagione anche i piedi cambiano look e lo fanno grazie a calzature comode e versatili, da indossare sia di giorno che di sera e che ci faranno apparire sempre chic ed eleganti, a 20 ma anche a 50 e 60 anni. Scopriamo, dunque, le ultime tendenze da non perdere.

Con l’arrivo delle belle giornate, c’è bisogno di rinnovare il look. Dopo il capo d’abbigliamento comodo e di classe che nasconde i difetti e quello di tendenza che sta facendo impazzire anche la bella Meghan Markle, torna anche un modello di scarpe amatissimo. Il motivo? La scarpa è comoda, non opprime il piede e riesce a completare in modo impeccabile sia un look giornaliero che un look di sera.

In pelle o scamosciati, i mocassini popolano i negozi. Attenzione, però, perché per secondo la “moda primavera estate 2023” a renderli speciali ci pensa il colore. Dalle tonalità pastello a quelle più intense, i mocassini si conquistano una parte importante nel cuore di tante donne che li stanno già sfoggiando con fierezza. Con questa calzatura e a seconda della nuance, ci si può sbizzarrire nella creazione di tantissimi outfit differenti, giocando con i colori delle scarpe. Una scarpa da indossare sotto pantaloni larghi o stretti e perfetti con la gonna lunga in denim (altro trend di stagione).

Moda primavera estate 2023: quali modelli scegliere?

Il trend dei mocassini colorati l’avevamo già visto negli anni scorsi, ma è in questa stagione che sta letteralmente esplodendo. Il modello più gettonato è quello rasoterra e tra i colori più di tendenza spiccano il giallo, il magenta e il verde. Per chi non ama particolarmente osare, niente paura! Richiestissimi e molto chic sono anche i mocassini bianchi e quelli neri.

Per la primavera, si sconsigliano i modelli in pellami lucidi, effetto vernice, poiché sembreranno un po’ “fuori stagione”. Molto apprezzati, invece, i mocassini in pelle intrecciata e quelli in tela. Da avere nella scarpiera, infine, i mocassini dal colore più in voga dell’anno: il vivo magenta, una tonalità intensa irresistibile!

Variante con il tacco: sì o no?

Ci sono diversi tipi di mocassini e la scelta del modello giusto è solo una questione di gusti. Sicuramente, quelli con il plateau sono molto amati, soprattutto dalle giovanissime. Per un effetto più raffinato, si consigliano quelli con il tacco più sottile, ideali per ottenere quella allure ordinata e vintage, ma allo stesso tempo anche pratica e dinamica.