Primavera chic, i 5 vestiti di Zara donna che faranno furore

Zara, marchio amatissimo anche dalla famiglia reale, ha lanciato la nuovissima collezione e ci sono dei vestiti assolutamente stupendi. Degli abiti di tendenza che possono essere indossati durante la primavera magari quando facciamo delle passeggiate in città, andiamo al parco, a fare aperitivo e anche cena. Scopriamo allora quelli più belli.

Il sole è ormai alto nel cielo e scalda la nostra pelle. È arrivato, allora, il momento di sfoggiare dei nuovissimi vestiti che fanno proprio al caso nostro. Ci sono infinite tipologie e infiniti colori, per questo sono assolutamente i must have per la primavera. Inoltre sono tutti abiti che seguono i trend, quindi non dobbiamo avere paura di non essere alla moda perché non lo saremo.

Il vestito al posto del look top con il jeans

C’è chi preferisce spezzare il look e quindi comporlo con top e jeans, come ad esempio ha fatto Valentina Ferragni a LA sfoggiando la sua nuova borsa, accessorio dell’estate. Poi c’è invece chi ama indossare i vestiti perché in questo modo avrà la sensazione di essere più libera. Non ci sono bottoni in vita che stringono, non si hanno le gambe costrette: è tutto libero di muoversi. Ma quali sono allora i vestiti di Zara che fanno al caso nostro?

Primavera chic, i 5 vestiti must have per la stagione

Abiti veramente fantastici e che sono perfetti per ogni occasione della nostra vita. Ci sono gli abiti adatti alla sera, quelli per il lavoro e quelli per le gite in città. Con dei semplici abiti abbiamo i look per tutta la settimana.

Il primo abito è un vestito midi con scollo asimmetrico e manica lunga a mantella che segue il soffiare del vento. Un dress perfetto per la sera. Inoltre è nella colorazione borgogna che per la notte va bene. Per il giorno o comunque per il lavoro possiamo optare per un vestito attillato con scollo a V e maniche lunghe color bianco. Per una notte invece danzante e da protagonista possiamo andare su un vestito corto con scollo dritto, spalline metalliche con applicazione di elementi gioiello di diverse dimensioni.

Per la quotidianità di città possiamo invece andare su un vestito in denim con colletto e maniche lunghe, tasche applicate sul petto e chiusura frontale con cerniera metallica. Il denim andrà moltissimo la prossima stagione primaverile. Per una situazione di mezzo, magari un bel pranzo sulla spiaggia, possiamo optare per un vestito stampato con collo rotondo e maniche asimmetriche e dettaglio di tessuto a fusciacca in vita. Per una primavera chic, i 5 vestiti da sfoggiare.