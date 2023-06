Da inizio anno le azioni delle banche che hanno fatto peggio sono state FinecoBank e Illimity Bank. Al termine della seduta del 6 giugno, invece, questi 2 tra i peggiori titoli bancari da inizio anno hanno trainato al rialzo il settore di riferimento. Possiamo dire che il momento della svolta è arrivato e che nelle prossime settimane le quotazioni si muoveranno al rialzo? Lasciamo la parola all’analisi grafica.

2 tra i peggiori titoli bancari da inizio anno hanno trainato al rialzo il settore di riferimento, FinecoBank in particolare ha registrato un ottimo rialzo

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 6 giugno a quota 12,775 €, in rialzo del 2,82% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come aveva fatto pensare la tenuta del supporto in area 12,389 €, le quotazioni del titolo bancario sono immediatamente ripartite al rialzo. Tra l’altro rompendo la resistenza in area 12,719 €. A questo punto il titolo FinecoBank potrebbe allungarsi fino alla resistenza in area 13,253 €. Oltre questo livello, poi, le quotazioni potrebbero proseguire seguendo la proiezione rialzista indicata in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero definitivamente prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 12,389 €.

Dopo tante esitazioni le quotazioni sembrano avere rotto gli indugi e decise a ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 6 giugno in rialzo del 2,19% rispetto alla seduta precedente a quota 6,53 €.

Dopo che per settimane le quotazioni di Illimity Bank sono state frenate dalla resistenza in area 6,393 €, abbiamo assistito a un deciso break rialzista che adesso potrebbe portare il titolo verso la resistenza chiave in area 7,132 €. La rottura di questo livello, infatti, potrebbe favorire la crescita dei prezzi verso i livelli indicati in figura. I ribassisti, invece, potrebbero nuovamente prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 6,393 €.

