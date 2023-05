Ecco le creazioni di Belén Rodriguez e Jovanotti per una moda primavera-estate con vestiti e accessori allegri

Le creazioni di Belén Rodriguez e Jovanotti per la moda primavera-estate-In foto Lorenzo Jovanotti-proiezionidiborsa.it

L’unione di arte e creatività può permettere all’uomo in molti campi di realizzare progetti unici. Ciò avviene nella scultura, pittura, architettura e altri campi, tra cui quello della moda. Ci sono pure dei vip molto amati che si dedicano con talento a vari settori. Scopriamo ad esempio alcune passioni di Bélen e Jovanotti.

Nel corso degli anni molti personaggi dello spettacolo hanno sfruttato il loro talento non solo nel campo in cui sono famosi. Pensiamo a Gwyneth Paltrow, avviata imprenditrice, ma anche a George Clooney, dedito prima alla produzione di Tequila e poi all’importazione del pecorino sardo negli U.S.A. Uno tra i primi attori a dedicarsi ad altro probabilmente è stato Paul Newman. È nota la sua attività legata ai prodotti alimentari per finanziare enti di beneficenza.

Pensiamo poi ai vigneti di Sting in Toscana o a quelli di Albano Carrisi in Puglia e ai loro eccellenti vini.

Nella moda ricordiamo Valeria Marini e le sue collezioni che rispecchiano pienamente il suo stile e il suo carattere.

Ecco le creazioni di Belén Rodriguez e Jovanotti per vestiti primaverili e altro

Per la primavera e l’estate lasciamoci ispirare da altri altri due nomi noti, Belén Rodriguez e Jovanotti. La showgirl di origini argentine collabora infatti con la Dream Project S.p.A. per creazioni moda Mar de Margaritas. Basandosi sul body positive i vestiti sono morbidi e adatti alle varie forme femminili. Si caratterizzano anche per il senso di freschezza e allegria delle stampe. Troviamo fiori grandi e piccoli, pois e anche tinte unite dai colori pastello.

Tra le proposte eccone alcune come esempio e ispirazione. L’abito lungo Kelly presenta uno sfondo celeste e fiori di grandezza media dai colori accesi. Ha spalline sottili, scollo ampio orizzontale e uno spacco laterale.

Se preferiamo i vestiti corti c’è tra gli altri il vestito Haley con arricciature sotto il seno, fiori celesti e maniche corte. Mar de Margaritas propone anche altri capi di abbigliamento come top e gonne, corte, midi e lunghe. La stessa Bélen spesso indossa le creazioni del brand.

Una delle molte passioni del cantante oltre la musica

Un artista molto famoso è Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti. Da molti anni nel campo musicale è apprezzato da piccoli e grandi. La sua curiosità verso le varie culture del Mondo lo hanno portato a cimentarsi anche nella scrittura e nella produzione di docufilm. Per quanto riguarda l’abbigliamento, spesso indossa capi colorati e con stampe vivaci. In particolare, però, la sua passione maggiore sono i cappelli. Lo scorso anno ha collaborato con Superduper, un’azienda di Firenze specializzata in copricapi.

Jovanotti ha firmato tre cappelli dai nomi evocativi, Freya, Bouganville e Stevenson. Il primo è dedicato alla britannica Freya Stark, viaggiatrice e scrittrice. Si tratta di un cappello disponibile in due colori, sabbia e ibisco, di forma circolare, morbido e pieghevole con disegnini e una piccola pietra. Per il Bouganville Jovanotti si è ispirato all’omonimo esploratore francese. È di forma classica con tesa larga e due tipi di nastri e colori. Infine il modello Stevenson richiama il famoso scrittore scozzese. La forma è quella del tricorno e si trova con disegni neri su fondo crema o nero. Ecco le creazioni di Belén Rodriguez e Jovanotti, quindi, da regalare o regalarsi per un outfit diverso dal solito.