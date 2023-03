Le tendenze moda uomo primavera-estate più particolari: come sfoggiare il look di Blanco o Mahmood!

come sfoggiare il look di Blanco o Mahmood-proiezionidiborsa.it

Ormai la primavera si avvicina e rifaremo il consueto cambio armadio. Se vogliamo seguire le tendenze moda facciamo un po’ di spazio. Dovremo comprare qualche capo nuovo. Qualcuno forse lo abbiamo già. Vediamo cosa propongono le grandi firme per l’uomo che vuole distinguersi.

Spesso ciò che indossiamo racconta molto di noi. Un abito può sottolineare un aspetto romantico oppure funzionare da schermo in caso di timidezza. Ci sono stili e particolari intramontabili, così come alcuni accessori sempre attuali. Ogni anno ce li ritroviamo nelle sfilate, magari mixati con dettagli innovativi o di epoche passate.

La moda maschile per la prossima primavera sembrerebbe proprio in alcuni casi trarre spunto da tante idee già sperimentate, ma in modo sorprendente. Scopriamo qualche tendenza a cui ispirarsi.

Le tendenze moda uomo primavera-estate più particolari da indossare

C’è un capo intimo che spesso torna alla ribalta. Si sfoggia ormai sopra jeans o calzoncini, specialmente quando fa molto caldo. Negli ultimi mesi lo abbiamo visto in video musicali. Per esempio ne “La dolce vita” con Fedez e Tananai. Blanco e Mahmood, inoltre, lo indossano spesso. Parliamo della canottiera. In molte sfilate è riapparsa, semplice e bianca oppure con spalline larghe, colorata, tagliata. Le varianti sono tante. Tra le firme ricordiamo Kenzo, Versace e Dolce & Gabbana.

Se preferiamo il gilet, potremo indossarlo senza camicia, così come i completi. Neri o colorati, con giacca abbottonata o un po’ slacciata, sulle passerelle i modelli hanno mostrato sotto solo la loro pelle. Un altro capo di moda che lascia scoperto qualcosa sarebbe il pantaloncino. Le gambe maschili saranno in bella mostra con shorts in cotone, denim, pelle o altro tessuto. Si possono indossare con una t-shirt, ma anche con camicia e giacca. Li hanno proposti, tra gli altri, Prada, Armani e Tiger of Sweden.

Altri due must have della moda maschile primavera-estate

Accanto a queste tendenze ce ne sono molte altre. Una riguarda la larghezza. Le linee sagomate e skinny fanno letteralmente largo a pantaloni molto comodi. Questo capo si porterà in jeans slavato o blue con gamba un po’ stretta che si allarga poi dal ginocchio. Le misure extra si hanno anche nella lunghezza.

Altra tendenza da seguire riguarderebbe il doppio denim. Camicia o gilet, giacca o giubbino abbinati a pantaloni possono risolvere l’outfit maschile. Dal grigio al blue, con varianti stampate, il jeans è davvero intramontabile. Un tocco originale si ha con i chaps, i cosciali in cotone o tessuto diverso inseriti nei pantaloni. Tra le firme Givenchy e Moschino.

Un capo particolare ripreso dalla moda femminile, invece, è il crop top. Si tratta di magliette, camicie o top corti che lasciano scoperta la pancia. Si possono indossare anche sotto alla giacca.

Un ultimo cenno ai tessuti lucidi, anche argentati, e a camicie nere o colorate, leggere o in pizzo.

Abbiamo visto le tendenze moda uomo primavera-estate più particolari. Alcune proposte sarebbero adatte soprattutto ai giovani, altre si potrebbero indossare a qualsiasi età.