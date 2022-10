Moda inverno e i capi caldi di tendenza da indossare durante l’anno

Sembrava non arrivare mai, ma adesso le temperature lentamente si stanno abbassando e possiamo dare il bentornato all’inverno. Non sarà freddo e gelido, almeno per il momento, ma lo sbalzo di temperatura si farà sentire. C’è chi ancora passeggia per le grandi città in maniche corte, ma a breve questo non sarà più possibile. E così è arrivato il momento di fare il cambio dell’armadio e di indossare i capi caldi e avvolgenti che ci proteggono dall’inverno.

Tantissime le tendenze quest’anno che abbiamo visto sulle passerelle

I trend per la stagione fall winter 2022 e 2023 sono tantissimi. Passiamo dai macro trend come la sexiness data dai dress con tagli cut-out e dal mood un po’ dark, fino ad arrivare ai micro come le frange oppure ai bagliori metal di accessori o mini vestiti.

Ma poi abbiamo la passione sfrenata per la maglieria, per il guardaroba maschile come i tuxedo, il latex rosso o nero, la pelliccia fake, l’animalier, il total brown e anche un mood romantico che pervade i nostri outfit. Ma non ci possiamo fermare certamente qui, perché i trend sono ancora tanti.

Moda inverno e i capi caldi di tendenza che potremo indossare durante l’anno

Nessuno vuole soffrire il freddo, soprattutto quest’anno dove la data per accendere il riscaldamento è stata posticipata. E così non resta che coprirci utilizzando la moda. I tessuti pregiati si sprecano e vanno da lane pregiatissime fino a tessuti high tech. Max Mara punta sul modello Nebula visto anche in passerella alla Settimana della Moda di Milano. Versione realizzata in alpaca, lana e misto seta, con spalle scese e coulisse in vita che ne slancia la figura.

Brioni, conscio del suo know how e dalla sua storia con i filati pregiati, realizza un cappotto in cachemire spazzolato in una classica tonalità marrone con un ampio collo a scialle e cintura in vita. Brunello Cucinelli invece disegna in esclusiva su Net a porter un blazer che racchiude in sé l’eccellenza sartoriale e l’eleganza italiana. Realizzato in misto cotone grigio mélange, è a doppio petto con spalle leggermente imbottite per dare struttura. Un capo molto versatile che possiamo indossare con dei pantaloni ton sur ton oppure spezzarlo con dei jeans per un tocco più casual. Così per la moda inverno e i capi caldi di tendenza potremo indossare con facilità ed eleganza queste proposte da passerella.