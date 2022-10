Dove andare per festeggiare Halloween con i bambini in Italia e non solo

Manca davvero poco alla festa più spaventosa dell’anno, che regala un momento di svago in più a grandi e piccini. Halloween è alle porte e i bambini non vedono l’ora di mascherarsi per andare a fare dolcetto o scherzetto, come prevede la celebre tradizione anglosassone. Ma anche molti adulti non disdegnano un costume mostruoso e le donne possono addirittura approfittarne per giocare con la moda.

Halloween porta infatti in auge alcuni colori di tendenza, ma anche delle manicure pratiche e facili da replicare, seppur certamente più fantasiose. In generale, però, quello che mette d’accordo grandi e piccini sono le vacanze, in questo caso il ponte dal 31 ottobre al 2 novembre. Ecco, quindi, dove andare per festeggiare Halloween con i bambini, sia in Italia che all’estero, senza spendere troppo.

Parchi divertimento e attrazioni

Per la gioia dei più piccoli, apriamo ufficialmente la lista dei suggerimenti con un grande classico, ovvero parchi tematici e simili. Spicca ovviamente per notorietà e dimensioni il mitico Gardaland, che come ogni anno apre una parentesi dedicata a streghe, zombie e vampiri. Tante attrazioni a tema vengono inaugurate per tutto il mese di ottobre anche a Cinecittà World o al Magicland di Valmontone. Con pochi clic si accede ai siti ufficiali, che forniscono tutte le informazioni utili ai futuri visitatori.

Da Roma risaliamo verso Genova che, dal 29 al 31 ottobre, rilancia l’appuntamento con l’Hogwarts Express. Proprio come nei film della saga, si parte dal binario 9 ¾ per lasciarsi trasportare sulle ali dell’avventura nella tratta Genova – Casella.

Dove andare per festeggiare Halloween con i bambini tra parchi e borghi caratteristici

Chi invece rifugge le folle dei parchi divertimento, può sempre puntare su una più tradizionale gita fuori porta alla scoperta di piccoli borghi italiani. Ad esempio, numerosi eventi e installazioni di Halloween conquistano il piccolo borgo di Castell’Arquato l’ultimo weekend di ottobre. Oppure, ancora, sempre per cercare di coinvolgere al meglio i più piccoli, non è meno consigliata una visita ai castelli nostrani. Tra i più indicati per l’evento in esame, quelli del ducato di Parma e Piacenza, che organizzano intriganti visite guidate adatte anche ai bambini.

E per concludere, un suggerimento che devia un po’ dai classici festeggiamenti, ma che gli appassionati di viaggi non tarderanno a cogliere. Approfittiamo del ponte per volare verso qualche capitale europea low cost oppure verso una destinazione calda. Caldamente consigliata una visita a Bruxelles, città a misura di bambino, oltre a essere ricca d’arte e cultura.