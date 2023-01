Incredibile ma sono da comprare queste scarpe che tutti amano e che costano meno di 100 € e di 50 €

I saldi sono iniziati e, prima della loro conclusione, potranno essere sfruttati per portarsi a casa un nuovo paio di scarpe alla moda. Le sneakers sono tra le più apprezzate e anche per questo inverno saranno di grande tendenza.

Il periodo invernale è perfetto per indossare sneakers e scarpe comode in ogni occasione. A gennaio, inoltre, i saldi ci permetteranno di acquistare scarpe di questi modelli a prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli classici. Come per le borse, infatti, anche acquistare le scarpe in sconto ci farà risparmiare denaro pur riuscendo ad accaparrarci i modelli più desiderati. Tra le sneakers più ricercate troviamo quelle da basket come le Jordan, ancora difficili da trovare. In alternativa ci si potrà buttare su modelli più classici perfetti per le più giovani ma anche per signore con qualche anno in più. Modelli colorati o a tinta unita che piaceranno davvero a tutti, uomini e donne dal momento che si tratta spesso di scarpe unisex.

Incredibile ma sono da comprare queste scarpe che tutti amano

Prima di scegliere la scarpa sarà bene cercare di capire quale è il modello che più fa per noi. Le sneakers da basket che coprono la caviglia, non saranno ideali per chi ha polpacci e gambe importanti. Infatti, tenderanno a rendere otticamente più grosso il polpaccio. Della stessa tipologia, quindi, meglio provare quelle basse, più pratiche. Altra caratteristica da valutare è il pellame, infatti scarpe in pelle tenderanno a durare molto di più rispetto a quelle in finta pelle. Ottimi sempre le classiche in tela perfette per essere portate in estate ma anche in inverno. Infatti, come insegnano i francesi, scarpe come le Converse potranno essere indossate in qualsiasi momento dell’anno. Ovviamente da ritirare in caso di pioggia o neve. Non sono passate di moda, poi, le classiche Adidas, dalle Stan Smith alle Originals. Ovviamente sarà anche possibile acquistare modelli a prezzi inferiori nelle catene del fast fashion.

Cosa comprare

Ma ecco quali sono le scarpe da ginnastica migliori da acquistare durante i saldi. Tra le sneakers scontate da non perdere ne troviamo molte sotto ai 100 € ma anche sotto ai 50 €. Partendo dal primo caso ottime le New Balance CT302 che passano da 110 a 88 € oppure le Diadora MAGIC BASKET a 80 €. Per chi ama le suole importanti, poi ci saranno le Adidas Originals SUPERSTAR BOLD a 87,92 €. Tra le sneakers a meno di 50 € si distinguono, poi, le Puma SLIPSTREAM a 43,99 € ma anche le Puma MAYU MIX a circa 40 €. Per una scelta mai sbagliata, poi, le classiche Vans SLIP ON a 45,49 euro. Da ultime, ma non per importanza, le Adidas Originals SWIFT RUN 22 a circa 40 € da 99 €. Incredibile ma sono da comprare queste scarpe che tutti amano anche perché sono davvero scontatissime.