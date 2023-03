Ecco la classifica dei migliori ospedali d’Italia, trionfano Roma e Milano, Sud a picco

La sanità italiana è da sempre sotto la lente di ingrandimento. C’è chi la considera tra le top al Mondo, chi invece la critica aspramente. Anche perché si pensa che il Sistema Sanitario Nazionale sia diviso in due parti. Quello efficiente del Nord e quello disastroso del Sud. Ci siamo mai chiesti quali siano i migliori ospedali italiani? Ecco la classifica stilata da una prestigiosa rivista americana.

La rivista Newsweek è tra le più prestigiose degli Stati Uniti. Vanta circa 3 milioni di copie diffuse su tutto il territorio americano. Compie quest’anno 90 anni ed è una sorta di Bibbia generalista settimanale che tratta di vari argomenti legati alla società statunitense, ma non solo. Sulle sue copertine sono transitati capi di Stato, Papi, star di Hollywood, campioni dello sport, grandi cantanti e facoltosi imprenditori. Questo fa sì che abbia una credibilità riconosciuta in ogni parte del Mondo.

Sull’ultimo numero di febbraio ha pubblicato la classifica dei migliori ospedali del globo, scegliendone 250 su un campione di 2.300. Non solo, li ha poi suddivisi a seconda dell’importanza delle Nazioni. Tra queste anche l’Italia, che, quindi, ha la sua top ten dei migliori nosocomi sul territorio.

Ecco la classifica dei migliori ospedali d’Italia

Il risultato non è assolutamente sorprendente, anzi. Purtroppo conferma quello che tutti sappiamo. Il sistema sanitario del nostro Paese è spezzato in due, con una linea ben marcata che lo divide. Essa taglia in due l’Italia all’altezza della Capitale. Da Roma in su il livello è piuttosto alto, dal Colosseo in giù un mezzo disastro.

Certo, a livello mondiale, il nostro Paese non può certo gioire. Il Policlinico Gemelli, premiato come miglior ospedale italiano, infatti, occupa soltanto il 38esimo posto a livello mondiale. Niguarda e San Raffaele, rispettivamente secondo e terzo in Italia, invece, sono al sessantesimo e al sessantaquattresimo posto nel Mondo.

La top ten delle strutture italiane

Di seguito elenchiamo i primi dieci ospedali italiani secondo l’indagine della prestigiosa rivista Newsweek:

Policlinico Universitario Gemelli – Roma; Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano; Ospedale San Raffaele-Gruppo San Donato – Milano; Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – Bologna; Istituto Clinico Humanitas – Rozzano (MI); Ospedale Policlinico San Matteo – Pavia; Azienda Ospedaliera di Padova – Padova; Ospedale Borgo Trento – Verona; Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo; Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza – Torino.

I criteri utilizzati per stilare la graduatoria sono stati i seguenti: soddisfazione dei pazienti attraverso specifici questionari, tempi d’attesa, misure di sicurezza e di igiene, qualità dei trattamenti sottoposti, capacità di attrarre le migliori professionalità, disponibilità e qualità delle terapie e spazio destinato alla ricerca.

I quattro migliori ospedali del Mondo si trovano negli Stati Uniti. A Rochester, in particolare, si trova il vincitore di questa graduatoria. Il Mayo Clinic, che ha superato il Cleveland Clinic. Il primo ospedale europeo si trova al sesto posto ed è il Karolinska Universitetssjukhuset di Stoccolma in Svezia.

Ecco la classifica dei migliori ospedali d’Italia, dunque, con il Sud che rimane fuori dalla graduatoria. Una delle tante contraddizioni del nostro amato Paese.