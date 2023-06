Migliore cibo per gatti: ecco le marche di maggiore qualità presenti sul mercato 

Secondo i test di Altroconsumo ci sono alcune marche che possono essere considerate come migliore cibo per gatti rispetto ad altre. Ecco che cosa hanno rivelato le analisi di laboratorio e come scegliere il prodotto giusto.

Avere uno o più gatti in casa comporta la responsabilità di far avere a lui o a loro tutto quello di cui hanno bisogno. Quindi, prima di adottare un animale domestico bisogna pensare a tutto ed essere in grado di fornire lo spazio, gli accessori, le cure e l’alimentazione adeguati.

Non è facile scegliere il cibo vista la grande disponibilità che c’è al momento nei negozi di animali e nei supermercati. Vedremo, quindi, qual è il migliore cibo per gatti secondo i test di laboratorio effettuati da Altroconsumo per avere un aiuto prezioso.

Anche un gatto deve poter avere tutti i nutrienti necessari e che questi ingredienti siano di ottima qualità. Cercheremo, quindi, di capire, tra le marche più famose disponibili quali sono le migliori in assoluto.

Come scegliere quello giusto

Altroconsumo ci suggerisce di guardare e leggere sempre l’etichetta di ogni prodotto che abbiamo intenzione di comprare. Anche se questo gesto non è sempre sufficiente. Infatti, occorre già avere un pensiero su cosa è meglio acquistare.

Ci sono, ad esempio, cibi completi e cibi complementari. Inoltre, ci sono le crocchette e il cibo umido. A seconda delle esigenze del gatto e a seconda delle indicazioni del veterinario, potrebbe essere meglio un prodotto piuttosto di un altro.

Attenzione al prezzo, se è alto non significa che quel prodotto sia il più salutare. I test di laboratorio di Altroconsumo lo hanno rivelato.

Migliore cibo per gatti: i risultati dei test

Secondo i nutrienti dichiarati in etichetta e trovati all’interno dei prodotti, Altroconsumo ha realizzato due classifiche. La prima è per le crocchette per gatti:

HILL’S SCIENCE PLAN FELINE WITH CHICKEN ULTIMA CAT POLLO ADVANCE CAT CHICKEN&RISE

Il miglior acquisto, però, nel rapporto qualità-prezzo si ha con CARREFOUR CROCCANTINI CON POLLO E TACCHINO (alla quarta posizione in classifica).

Per quanto riguarda il cibo umido, invece, ecco i prodotti meritevoli del podio:

FELIX LE GHIOTTONERIE CON POLLO NATURAL TRAINER COOP AMICI SPECIALI

Il prodotto Coop è il migliore dal punto di vista qualità-prezzo. Questi sono i risultati che sono emersi dalle marche più famose presenti nel mercato.