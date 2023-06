Splendidi pezzi all’uncinetto per la moda mare 2023 da comprare ora e indossare per tutta l’estate

Siamo pazzi del vintage e del revival e non ce ne rendiamo conto, fino ai primi acquisti estivi che ci rilevano una tendenza ormai consolidata. Attraverso gli abiti esprimiamo la nostalgia per il passato e le passarelle ci danno ragione. I capi della nostra giovinezza rivisti e resi attuali sono sempre più desiderati. Ora tornano splendidi pezzi all’uncinetto per la moda mare 2023.

I Post Millennials la vivono come una scoperta ma per chi è nato negli anni Settanta è una vera ossessione. Gli esperti dicono che il craftcore, cioè il ritorno all’artigianato, ci salverà dalla digitalizzazione e dalla fast fashion. Ciò che è certo è che la moda curata nei minimi dettagli, quella fatta da veri maestri di stile e cucito, sta conquistando le copertine degli ultimi anni. Look bohémien in grande stile presente nelle passerelle dell’estate 2022 e con maggiore disinvoltura in quelle del 2023. È una tendenza che finisce dritta nei nostri armadi e che ci accompagna per l’intera stagione calda.

Dagli abiti ai top, dai costumi da bagno ai cappelli, l’uncinetto è sempre meno prodotto da grandi magazzini e sempre più sofisticato. Chloe, Bottega Veneta, Staud hanno creato completi eleganti e moderni mettendo insieme colori stravaganti e disegni unici per stupire con creatività. Per molti sarà una tendenza retrò ma le trame intrecciate attirano l’attenzione e si fanno desiderare. Impossibile rinunciarci, impossibile non avere uno o più capi nel guardaroba da sfoggiare durante le gite al mare o gli aperitivi con gli amici.

Abbinamenti immediati

Splendidi pezzi all’uncinetto in misto lino o in cotone leggero stanno diventando i capi da indossare con maggior frequenza durante la bella stagione. Ottimi quando il tempo è incerto, comodi quando il sole è forte, sono un abbigliamento ideale per serate primaverili ed estive. Tessuto malleabile, si mettono in valigia senza spiegazzarsi, stanno dentro la borsa che portiamo in spiaggia senza rovinarsi. Sono vestiti comodi che possiamo portare ovunque.

Comfort, stile e un tocco chic? Gli abiti e i top all’uncinetto garantiscono tutto questo e sono facili da abbinare. Alberta Ferretti abbina il top con un completo in suede, Dior lo abbina a una gonna con crinolina. Pantaloni affusolati, gilet, camicia maschile, possiamo scegliere senza problemi cosa mettere di fianco a un vestito o a un top all’uncinetto. Gli stilisti più importanti ci danno indicazioni durante ogni sfilata, non resta che copiare, non sbaglieremo di certo.

Splendidi pezzi all’uncinetto con le marche più trendy del momento

Se vogliamo comprare pezzi originali all’uncinetto per questa estate ecco alcune indicazioni imperdibili. Jayla ha disegnato un mini dress ricco di trame di color giallo che troviamo in vendita su Amazon al prezzo di 46 euro. Gli abbinamenti suggeriti dagli stilisti nelle passerelle sono confermati, tutti ottimi per valorizzare questo tipo di soluzione. Kitri ha realizzato un abito stretto e lungo fino alle caviglie utilizzando una ricchezza di colori che prima era il marchio di fabbrica degli abiti Benetton. Trame larghe e punti per un vestito da 242 euro in vendita su Amazon e da abbinare a clogs o sabot tipicamente estivi.

Vince ha proposto maglioni molto delicati con girocollo con ribaltamento a contrasto che possiamo acquistare su Amazon al prezzo di 257 euro già scontati del 30%. Others Stories ha rivisitato l’abbigliamento nautico con strisce blu delicate in un top a maniche corte in versione minimalista molto tradizionale, 92 euro il prezzo proposto. C’è di che sbizzarrirsi. Cerchiamo il capo che ci piace di più, ci farà compagnia per tutta l’estate e fino all’autunno inoltrato.