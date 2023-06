Colpo di sole: cosa fare in caso di insolazione e consigli di primo soccorso

Il caldo sembra tardare a venire. Le belle giornate sono state sostituite da giornate piovose e con poco sole. Nonostante questo però nelle prossime settimane il tempo dovrebbe andare a migliorare e bisogna adottare alcuni accorgimenti.

Prendere il sole sulla spiaggia è una cosa che facciamo tutti. È importante però sapere come prenderlo per evitare un’ insolazione. Questa potrebbe rovinare di gran lunga la nostra giornata, portando ad un malessere generale poco sopportabile.

Cos’è?

L’insolazione, comunemente chiamata anche colpo di sole, viene quando un soggetto sta in modo prolungato sotto i raggi del sole, soprattutto in giornate molto calde. Proprio per questo bisognerebbe alternare alcuni momenti stando all’ombra, dunque sotto l’ombrellone. Un altro modo anche più carino e alla moda è quello di indossare un cappello, anche un po’ bagnato dall’acqua, in modo che la testa stia sempre un po’ al fresco.

Colpo di sole: cosa fare in caso di insolazione e consigli per non stare peggio

Abbiamo detto quindi che l’insolazione può essere molto fastidiosa. Ci sarebbero alcuni sintomi che ci aiuterebbero a riconoscerla con molta facilità.

I sintomi

Tra i sintomi più comuni abbiamo:

febbre;

vertigini;

mal di testa;

brividi di freddo;

sudorazione elevata;

nausea;

spossatezza.

L’orario in cui evitare l’esposizione al sole va dalle 11:00 alle 16:00. Il colpo di sole può essere un po’ più pericoloso per soggetti deboli. Parliamo quindi di bambini piccoli, anziani ma anche donne incinte. Anche le ragazze con il ciclo mestruale dovrebbero prestare molta attenzione al mare, in quanto potrebbero sentirsi male più facilmente.

I metodi da attuare

Tra i sintomi non ne abbiamo nominato uno molto importante, che fa capire subito di aver preso un’insolazione, ovvero l’eritema cutaneo. Fuoriescono sul corpo tanti puntini rossi che portano prurito. Per fare in modo che questa sensazione si vada a ridurre, è necessario passare delle creme rinfrescanti come ad esempio l’aloe vera. Ovviamente in casi più particolari è bene consultare un medico oppure rivolgersi ad una farmacista.

Dunque se si è a rischio insolazione ci potrebbero essere alcuni consigli molto utili. Se si avverte un principio di insolazione la prima cosa da fare è quella di andare all’ombra. Con un fazzoletto di stoffa bagnato con acqua fresca e non ghiacciata, tamponarsi dietro la nuca e sulla fronte. Questo potrebbe aiutare a far scendere la temperatura corporea, qualora sia alta. È importante anche bere sali minerali, in modo da reintegrarli. Questo è ciò che bisogna sapere sul colpo di sole: cosa fare in caso di insolazione è molto importante.