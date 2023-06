A giugno bisognerebbe consumare questa frutta e verdura che si trova al supermercato

Con l’arrivare di giugno possiamo dare il benvenuto alla stagione estiva. Sebbene il tempo ancora non sia uno dei migliori, ogni tanto ci sta regalando giornate per stare fuori all’aria aperta e godere un po’ del caldo.

Oltre alla bellissima stagione che ci aspetta però bisogna dire che ci aspettano anche tantissimi alimenti buoni in questo mese. In particolar modo per quanto riguarda la frutta e la verdura di stagione. In questo mese abbiamo tantissima frutta e verdura molto fresca, adatta proprio per rinfrescarci. Scopriremo anche quali sono i loro benefici.

La frutta di giugno

Troviamo:

ciliegie;

lamponi;

kiwi;

fragole;

amarene;

albicocche;

susine;

pere;

pesche;

prugne.

La verdura di giugno

Nella verdura invece ritroviamo:

fave;

fagiolini;

cipollotti;

asparagi;

barbabietole;

peperoni;

patate novelle;

zucchine;

rucola;

spinaci;

melanzane;

lattuga.

A giugno bisognerebbe consumare questa frutta e verdura ottima per la salute

Come possiamo vedere e come abbiamo già anticipato in questo mese abbiamo a disposizione tantissimi alimenti freschi e di stagione. Dobbiamo proprio approfittarne, perché vuol dire che in questo periodo sono nella loro massima qualità nutrizionale. Nel dettaglio ora analizziamo qualche alimento, per capire meglio quali sono i suoi principi nutritivi.

Le proprietà benefiche

Prendiamo in considerazione le susine e le fave. Partendo dalle susine, possiamo dire essere un frutto molto ricercato in estate. È piccolo, sazia ma soprattutto è molto rinfrescante. Proprio per questo motivo è consigliata la susina, all’interno di macedonie di frutta da portare al mare come snack pomeridiano. Oltre a questo presenta davvero delle proprietà benefiche per la salute. È ricca di vitamina A, dunque fa bene alla vista. In più presenta moltissimi antiossidanti. Questa frutta ha proprietà diuretiche, è stimolante per il sistema nervoso ed è decongestionante per il fegato. È ricca anche di minerali come calcio, fosforo e calcio, molto indicata per i bambini quando accusano un po’ di spossatezza dovuta al troppo caldo. La susina è molto indicata anche per rendere la pelle luminosa.

Le fave invece è un alimento che troviamo fino a luglio. Possono essere consumate anche fredde, in quanto mantengono intatte il loro sapore. Sono ricche di fibre, proprio per questo motivo aiutano a mantenere in salute il tratto gastrointestinale. Infatti vengono consigliate anche per chi soffre di stitichezza. Presenta vitamine del gruppo A, B e anche loro hanno azione antiossidante. “Promuove” anche la salute del cervello e aiuterebbe secondo alcuni studi a prevenire il Parkinson. Dunque a giugno bisognerebbe consumare questi alimenti per avere tanti benefici.