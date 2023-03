Michelle Hunziker annuncia la nascita di un nuovo amore: ecco cosa è successo nelle ultime ore nella casa della conduttrice!

È una notizia freschissima quella che vi diamo e parla di un nuovo amore in casa Hunziker. La popolare conduttrice TV ha mostrato le foto di una coppia davvero tenerissima.

Michelle Hunziker è una delle showgirl più apprezzate della televisione italiana. Svizzera d’origine ma italiana di cuore, Michelle ha da poco compiuto 46 anni, portati a dir poco meravigliosamente. La sua forma fisica è smagliante, grazie al duro lavoro e all’impegno con cui fa costantemente sport. La Hunziker, infatti, è una grandissima appassionata di karate, disciplina che esegue con rigore e impegno. Nonostante gli anni che passano, infatti, il fisico della showgirl è uguale a quello di quando era una ragazzina, tonico e sodo. Una perfetta forma fisica non intaccata neanche dalle 3 gravidanze.

Dopo la prima figlia Aurora, avuta a soli 19 anni grazie alla storia d’amore col famoso cantautore Eros Ramazzotti, Hunziker è diventata mamma altre 2 volte. Nel 2014, infatti, la Hunziker si è unita in matrimonio a Tomaso Trussardi, imprenditore ed erede di una delle case di moda più famose d’Italia, che porta anche il suo cognome. È proprio da Trussardi che Hunziker ha avuto le sue due altre figlie, Sole e Celeste.

Purtroppo, però, anche l’amore con Trussardi è giunto al capolinea, e i due hanno divorziato qualche mese fa. E ora cosa bolle in pentola? Scopriamolo insieme.

Michelle Hunziker annuncia la nascita di un nuovo amore: tenerezze e coccole in diretta social

L’attenzione nei confronti di Michelle Hunziker è alta soprattutto per quanto riguarda il gossip. Spesso a Michelle vengono attribuiti diversi flirt e amori, come il tanto chiacchierato ritorno di fiamma proprio con Eros Ramazzotti. Sono tantissimi i curiosi che vorrebbero scoprire chi ci sia nel cuore della showgirl, e i suoi social sono uno strumento importantissimo per farlo.

Solo su Instagram, infatti, la popolare conduttrice TV conta 5,6 milioni di follower, una cifra assurda, che conferma il grande interesse presente intorno alla sua immagine. Ebbene, è proprio sui social che Michelle Hunziker annuncia la nascita di un nuovo amore. Poche ore fa nelle sue Instagram Stories afferma che “In casa Hunziker c’è un grande gossip. È nata una storia d’amore”, e mostra le immagini dei suoi cagnolini attaccati l’uno vicino all’altro e intenti a farsi le coccole.

Ecco quali sono i cani scelti da Michelle Hunziker

I cagnolini in questione sono due esemplari di razza, davvero bellissimi da vedere. Si tratta del piccolo levriero di casa, di nome Odino (dapprima condiviso anche con Tomaso Trussardi), e del chihuahua a pelo lungo Lilly Junior. Hunziker, infatti, non ha mai nascosto il grande amore che prova per gli animali, in particolare per i cani, di cui si circonda sin dalla giovane età.

Insomma, la conduttrice ha voluto scherzare ancora una volta col gossip, ma la storia d’amore di cui parla non riguarda di certo lei. Dopo il flirt estivo col chirurgo dei Vip Giovanni Angiolini, la Hunziker sembra non aver ancora trovato l’uomo dei suoi sogni e, chissà, forse non lo sta neanche cercando. Per il momento, infatti, tutte le energie della conduttrice sembrano essere focalizzate sulla nascita del nipotino, che a breve avrà proprio dalla sua primogenita Aurora.