Gemma di Uomini e Donne: di che segno è la dama? Ecco perché non trova l’amore e le sue storie naufragano

Gemma è sicuramente un personaggio di punta di Uomini e Donne, la nota trasmissione di Maria De Filippi. Ma perché i suoi amori non hanno quasi mai un lieto fine? L’astrologia può aiutarci a scoprirlo.

Gemma Galgani è, senza dubbio, uno dei personaggi più amati dal pubblico di Uomini e Donne. Da anni la bella e simpatica dama del trono over della popolare trasmissione di Maria De Filippi, ha attirato su di sé l’attenzione di tutti. Soprattutto con le sue storie sentimentali sempre travagliate! Prima Giorgio, poi Marco e, per finire, Silvio, che proprio di recente ha annunciato di voler chiudere la frequentazione con la settantatreenne.

Gemma ha dimostrato che l’amore non ha età e che il sogno del principe azzurro e di una storia fatta di tenerezza e rispetto può durare tutta la vita. Ma perché una bella donna colta e intelligente, che dimostra molto meno dei suoi anni, ha tutte queste difficoltà quando si parla di sentimenti? L’astrologia può aiutarci a scoprirlo.

Gemma di Uomini e Donne: di che segno è?

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950 ed è del segno zodiacale del Capricorno. Analizzando il comportamento della corrispondente femminile del segno in amore, possiamo capire alcuni punti fondamentali. In linea generale, la donna Capricorno è molto testarda e, spesso, si consacra al lavoro in maniera totale.

Apparentemente fredda, nasconde un carattere molto sensibile. È inoltre sobria ed elegante, dotata di un sottile senso dell’umorismo tendente al sarcastico. Tutte queste caratteristiche si possono ricondurre a Gemma di Uomini e Donne. Vediamo se esiste corrispondenza anche in amore.

La donna Capricorno in amore

La donna del segno del Capricorno, in amore, prende i sentimenti molto seriamente. Una tendenza al pessimismo, più o meno nascosta, può portarla ad auto sabotarsi, ossia a temere la conclusione delle proprie storie d’amore. Questa classica profezia che si auto avvera non le giova e la conduce immancabilmente sulla strada del sentimento non corrisposto, della solitudine e delle delusioni.

Ma, quando la porta del cuore si chiude, ecco che un nuovo amore la fa ricredere e le da nuovamente speranza. Dopo iniziali titubanze, si lascia andare e acquista fiducia, si innamora e diventa affettuosa, appassionata e fedele. Il tutto, però, sovente sfocia nel voler dominare il partner e le sue scelte. Questo quadro sentimentale sembra corrispondere molto a Gemma. Ma non sottovalutiamo l’ascendente.

Attenzione all’ascendente

L’ascendente può fornirci indicazioni più precise sull’atteggiamento sentimentale della persona di un dato segno. Gemma di Uomini e Donne: di che segno è lo sappiamo, per calcolare l’ascendente servirebbe la sua ora di nascita, che non conosciamo. Possiamo dire, però, che in questi casi il calcolo si può fare indicando come ora le 12. In questo caso, Gemma risulterebbe ascendente Toro.

Secondo l’astrologia, la donna Capricorno ascendente Toro non cerca brevi avventure ma l’amore della vita. È ardente, sensuale, passionale, ma spesso vittima della gelosia e di sentimenti di possesso. La corrispondenza è molto vicina al reale e Gemma dovrebbe correggere questo ultimo tratto, rispettando maggiormente la libertà di chi ha accanto. Solo in questo modo, una potenziale storia potrebbe condurla lontano.