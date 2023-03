Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: è davvero finita tra loro? I fan credono in un ritorno di fiamma

La storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è una delle più seguite. I fan infatti non si sono mai rassegnati alla fine del loro matrimonio. Tuttavia di recente la conduttrice ha pubblicato sui suoi social un video particolare. Protagonisti proprio lei ed Eros Ramazzotti che cantano insieme. Inoltre il cantante è stato ospite con la figlia Aurora a Michelle Impossible, programma condotto dalla Hunziker. Nell’ultimo periodo si sono susseguite tante voci, scopriamo insieme che rapporto c’è realmente tra i due.

Lei aveva 18 anni, lui 32 quando si sono sposati. La storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fatto sognare tutti. Dopo sette anni insieme i due hanno deciso di divorziare. La conduttrice e il cantante hanno una figlia in comune, Aurora Ramazzotti che di recente ha partorito il suo primo figlio. Dopo anni di lontananza i due si sono riavvicinati. Negli ultimi mesi i social hanno mostrato le foto della famiglia riunita, Michelle ed Eros abbracciati a loro figlia. Ed ancora un video postato dalla conduttrice, dove è in compagnia dell’ex marito. Qualche settimana fa, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono ritrovati insieme sul palco di Michelle Impossible. Il cantante è stato ospite insieme alla figlia della trasmissione condotta da Michelle.

Nuovamente insieme

Nel 2009 Michelle ed Eros a seguito di una crisi, divorziano ufficialmente. Nella memoria dei fan le due canzoni simbolo del loro amore. “Più bella cosa non c’è” dedicata alla Hunziker e “L’Aurora” per la nascita della figlia. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker negli anni hanno instaurato nuove relazioni. Nel 2014 il cantante sposa la modella Marica Pellegrinelli, con la quale avrà due figli. Nel 2019 i due si separano. Michelle Hunziker dopo dieci anni di matrimonio con Tommaso Trussardi, con cui ha avuto due figlie, si separa. Reduci entrambi da relazioni finite, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sembrano dopo anni essersi ritrovati.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: è davvero finita tra loro? I fan credono in un ritorno di fiamma

La conduttrice e il cantante dopo anni si fanno vedere nuovamente insieme pubblicamente. La prima puntata di Michelle Impossible, ha visto la Hunziker commuoversi davanti a marito e figlia. Eros Ramazzotti ha duettato in prima serata con la figlia Aurora. Il cantante si è esibito con il suo repertorio musicale e non ha trascurato di cantare Più bella cosa non c’è e l’Aurora. Più volte i due durante la serata si sono abbracciati e sono sembrati molto complici. Dunque è davvero finita tra loro? A quanto pare non è così. Infatti tre giorni fa Ramazzotti ha postato una foto in cui bacia una donna. In questo modo pare che il cantante abbia voluto presentare ai fan la nuova compagna. Ad accompagnare la foto una scritta: “Auguri amore mio”, che non ha lasciato dubbi. Eros ha iniziato una nuova relazione. L’identità della donna al momento non è ancora stata svelata.