Oggi Wall Street è chiusa per festività, e in questo casi i mercati azionari internazionali generano pochi spunti operativi. La giornata diventa interlocutoria, e si attende la riapertura dei mercati americani. Oggi e ieri sui mercati europei analizzati, è scaduto un setup, domani scadrà a Wall Street. Ed è proprio questo il giorno che riteniamo più importante per l’intera settimana, e probabilmente fino all’11 luglio, prossimo setup mensile. Domani sarà importante per i mercati azionari e potrebbe dispiegare effetti per qualche giorno.

La valenza dei setup

In queste date sembra che prezzo e tempo dispiegano congiuntamente degli effetti portando alla formazione di minimi/massimi assoluti/relativi.

I setup mensili, dove somno attesi minimi emassimi relativi/assoluti del time frame sono: 4, 11,13,19 e 26.

I setup più importanti (quelli rossi) sono il 4,11,19 e 26. Alla loro scadenza attenderemo dei punti di inversioni o accelerazioni dei prezzi di breve termine.

Cosa attendere da ora in poi?

Sui time farme a 1 ora e 4 ore notiamo dell’ipercomprato, anche se non si sono ancora formati segnali ribassisti. Questo significa che il rialzo potrebbe anche continuare nonostante questo eccesso.

Quando potrebbe continuare?

Attraverso lo studio delle serie storiche non si è potuto calcolare con precisione un tempo in cui si possa rimanere in ipercomprato su questi time frame. Orientativamente possiamo dire che un range ottimale è stato da 1 a 10 giorni.

Seguiremo quindi gli eventi di giorno in giorno attenzionando i segnali di inversione ribassista. Grande importanza avranno i dati sull’occupazione americana che verranno pubblicati il 7 luglio.

Domani sarà importante per i mercati azionari: i livelli da monitorare fra oggi e domani

Alle ore 16:23 della seduta di contrattazione del giorno 4 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.249

Eurostoxx Future

4.418

Ftse Mib Future

28.535

S&P500

4.451,72 (alla chiusura del 3 giugno).

Quali sono i livelli che potrebbero iniziare a preoccupare?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

15.833

Eurostoxx Future

4.262

Ftse Mib Future

26.980

S&P500

4.326.

Non è cambiato nulla rispetto ad ieri, e oggi difficilmente lo farà. Vedremo domani con il ritorno di Wall Street alla contrattazione.

