Quale momento migliore di una bella giornata al mare per tenersi in forma sfruttando l’allenamento acquatico. Chi desidera mantenersi in forma approfittando del tempo che trascorre in spiaggia o in piscina può farlo direttamente in acqua. Esistono degli esercizi molto semplici e davvero efficaci che possono tonificare in maniera straordinaria i muscoli aiutando ad eliminare qualche chilo di troppo.

I benefici

Di seguito vediamo quali sono 3 esercizi da fare in acqua per tonificare muscoli ed eliminare grasso addominale. La prima attività che è possibile svolgere al mare è la camminata immersi in acqua fino all’altezza della vita. Questa tipologia di allenamento sfrutta l’attrito che genera l’acqua per far sì che il corpo e tutti i muscoli lavorino sotto sforzo. Si tratta di un allenamento davvero efficace per rimettersi in forma come abbiamo illustrato nell’articolo “Incredibile quante calorie si bruciano camminando per mezz’ora in acqua”. Si possono selezionare le varie alternative di camminata possibili in maniera da variare allenamento come la calciata o la camminata a ginocchia alte.

I 3 esercizi da fare in acqua per tonificare muscoli ed eliminare grasso addominale

Chi desidera tonificare braccia e pettorali può eseguire un altro semplice esercizio. Immergersi in acqua fino all’altezza delle spalle e sollevare le braccia parallelamente al terreno. Eseguire degli ampi movimenti con le braccia stese fino a portarle davanti al corpo ed aprirle. Per aumentare l’attrito e il lavoro di resistenza è bene tenere le mani a paletta di modo da rendere più impegnativa l’attività. Eseguire 5 serie da 20 ripetizioni.

Un terzo esercizio che serve a rassodare i muscoli di gambe e addominali consiste nel portare le ginocchia al petto. Immergersi in acqua fino all’altezza del petto e divaricare le gambe poco oltre le spalle. Da questa posizione sollevare in maniera alternata le gambe portando il ginocchio verso il seno opposto. Eseguire 5 serie da 15 ripetizioni ciascuna per rassodare al massimo il proprio corpo.

Approfondimento

Basta bere questa bevanda al mattino per accelerare il metabolismo ed avere una pancia piatta senza usare integratori né spendere molti soldi