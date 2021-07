In chiusura di questa settimana o della prossima, le azioni Pirelli potrebbero andare incontro a un brusco e profondo ribasso. La situazione grafica, infatti, è molto delicata e potrebbe da un momento all’altra provocare un’esplosione di volatilità.

Ci sono due aspetti che vanno tenuti in debita considerazione.

La resistenza in area 5,246 euro per la seconda volta ha frenata l’ascesa delle quotazioni prefigurando la formazione di un doppio massimo. Inoltre il supporto in area 4,95 euro rappresenta un livello molto critico per il futuro del titolo Pirelli.

Rappresenta, infatti, sia l’ultimo supporto della proiezione rialzista il corso sotto il quale lo scenario rialzista andrebbe accantonato, sia il primo ostacolo lungo il percorso ribassista i cui obiettivi sono indicati dalla linea tratteggiata. Quanto accadrà in chiusura delle prossime settimane, quindi, avrà un ruolo decisivo per capire il futuro del titolo.

Monitorare con attenzione quanto accadrà in area 4,95 euro in chiusura di settimana.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Pirelli il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 5% circa.

Le azioni Pirelli potrebbero andare incontro a un brusco e profondo ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 7 luglio in area 4,992 euro con un rialzo dell’1,07% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Approfondimento

