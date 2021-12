Quando si avvicinano le feste di Natale, di solito aumentano i tentativi di truffe telematiche che sfruttano la confusione e il trambusto prefestivo. Anche quest’anno il trend sembra confermarsi. I tentativi di phishing (e non solo) si moltiplicano di giorno in giorno, ai danni dei consumatori meno scaltri nel riconoscerli. Spesso gli hacker sfruttano nomi autorevoli per far cadere i malcapitati nel loro inganno. È quello che sta avvenendo anche nelle ultime ore. La raccomandazione è quella di fare attenzione alle comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate perché potrebbero nascondere questa nuova truffa che arriva via email. Molte testate, infatti, stanno riportando questo nuovo tentativo di truffa telematica, che sfrutta un indirizzo falso dell’Agenzia delle Entrate. Ecco come riconoscerlo e tutelarsi dalle possibili conseguenze.

Il phishing è una truffa telematica ormai molto diffusa. Cerca di rubare i dati sensibili delle persone attraverso malware nascosti dietro i link presenti in email e messaggi. Spesso le email e i messaggi incriminati arrivano da indirizzi di posta e numeri apparentemente autorevoli, ma in verità camuffati.

Nelle ultime ore pare che un nuovo tentativo di phishing stia sfruttando impropriamente il nome dell’Agenzia delle Entrate. La truffa arriverebbe via email, indirizzata al nostro indirizzo PEC.

Sebbene non sia ancora arrivata una conferma ufficiale dall’Agenzia delle Entrate, sono molte le testate a parlarne in questi giorni, quindi è bene sensibilizzare.

L’email arriverebbe da un indirizzo che porta il nome dell’Agenzia, ma non si tratta di quello originale. Conterrebbe al suo interno la menzione a una comunicazione e due link, da non aprire assolutamente. Visto che gli hacker sono sempre più bravi a camuffare le truffe, vediamo come fare a smascherarle.

Come smascherare sul nascere un tentativo di truffa ed evitare guai

La prima cosa da fare, per smascherare un tentativo di phishing che arriva via email, è leggere con attenzione l’indirizzo del mittente. Sebbene sia simile all’indirizzo originale, c’è sempre qualche piccolo dettaglio che non torna. Altra cosa da fare è verificare la vera fonte dei link interni, passandoci sopra il cursore senza premere. In questo modo sveliamo il vero indirizzo a cui il link rimanda. Se diverso da quello presente nel testo, è probabile si tratti di un malware. Inoltre, bisogna leggere con attenzione il testo dell’email. Spesso il punto debole della truffa è proprio la sintassi poco comprensibile.

