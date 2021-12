Gli ultimi giorni di dicembre passano veloci e densi di magia. Siamo tutti proiettati con la mente alle feste di Natale e alla fine dell’anno, pronti a salutare quello che verrà. La notte di San Silvestro implica sempre grande emozione e fermento. Dobbiamo organizzare il cenone e il dopocena, pensare a cosa indossare e a dove andare a festeggiare. Nell’attesa, molti consultano le stelle per sapere come andrà. Quest’anno il cielo prevede fortuna e buona sorte per molti segni. Per altri, invece, le cose andranno diversamente, almeno all’inizio. L’oroscopo prevede una notte di Capodanno piena di guai per questi 3 segni zodiacali che inizieranno il 2022 in salita, ma avranno poi modo e tempo di rimediare. Gli astrologi mettono in guardia questi 3 segni, avvertendo di fare attenzione agli imprevisti e di vivere un Capodanno con i piedi ben piantati a terra.

Secondo gli esperti delle stelle, il primo segno che dovrà stare all’erta questo Capodanno è l’Ariete. A influire su una fine dell’anno complicata è il temperamento di questo segno dello zodiaco, piuttosto impulsivo e poco incline a cambiare idea. Proprio la tendenza dell’Ariete a prendere decisioni avventate potrebbe rivelarsi deleteria in un momento in cui l’organizzazione è tutto, come la notte di Capodanno. Il consiglio degli astrologi per questo segno è quello di tenere a bada l’impulsività e cercare di riflettere un po’ di più su ogni decisione, prima di prenderla.

Guardia alta anche per la Bilancia. Questo segno ha caratteristiche ben diverse da quello precedente. La Bilancia ha un’indole pacifica e votata a mitigare gli animi. Essendo eccessivamente diplomatica, però, potrebbe accettare qualunque proposta per Capodanno, senza far sentire la sua. Così potrebbe ritrovarsi a vivere serate spiacevoli, contro la sua volontà. Il consiglio è di buttarsi un po’ nella mischia e di dire quello che pensa.

Ecco il segno più in pericolo per la notte di San Silvestro

Il segno che sarebbe destinato a non godersi appieno il Capodanno di quest’anno, secondo gli astrologi, è lo Scorpione. Questo segno, tra i più misteriosi dello zodiaco, ha un’indole poco fiduciosa e tende a guardarsi sempre le spalle. Questo atteggiamento si può tradurre in un’attitudine a vivere i momenti di festa con poca tranquillità. Il consiglio è quello di rilassarsi, fidarsi degli amici e lasciarsi trasportare almeno un poco dalle energie positive.

