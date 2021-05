Se piccioni e i loro escrementi sono uno dei più grossi fastidi per i nostri balconi, le tortore lo sono ancora di più. Si muovono in branchi più numerosi rispetto ai piccioni, si cibano di verdure, semi e vegetali. E producono un suono intenso e gutturale che rischia di svegliarci ogni mattina. Ma da oggi non sarà più così. Mettiamo i nostri balconi e i nostri orti al riparo dalle tortore con questi semplici ed efficaci trucchetti.

Dissuasori per eliminare gli uccelli e gel

Tra i rimedi più efficaci contro le tortore ci sono i dissuasori ad aghi. Ovviamente non stiamo parlando di dispostivi pericolosi per gli uccelli. Si tratta di semplici barriere che rendono la superficie del balcone più irregolare e più difficile da raggiungere.

Se cerchiamo una soluzione meno “invasiva” dal punto di vista estetico, possiamo optare per un gel repellente. I gel hanno due funzioni: il loro odore è sgradevole per le tortore e la loro consistenza le dissuaderà a scendere su orti e terrazzi.

Mettiamo i nostri balconi e i nostri orti al riparo dalle tortore con questi semplici ed efficaci trucchetti: i rimedi naturali

Se siamo esperti di fai da te e abbiamo buona manualità, possiamo creare delle sagome in grado di scacciare le tortore. I gufi sono i nemici giurati delle tortore. Proviamo a disegnarne uno e a posizionarlo sul balcone o come spaventapasseri nell’orto.

In alternativa possiamo usare delle girandole molto colorate o dell’alluminio da cucina. Se vogliamo salvare il terrazzo attacchiamoli sulle ringhiere. Per preservare l’orto piantiamo la girandola tra le piante con un bastone o tagliamo l’alluminio in pezzi da spargere tra una coltivazione e l’altra.

Per l’orto potrà servirci anche la naftalina. Le tortore odiano gli odori forti. Se mettiamo qualche pallina di naftalina sul terreno le piante non soffriranno e salveremo il nostro amato raccolto.

