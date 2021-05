Fra i piatti della Capitale più famosi in Italia e nel mondo certamente troviamo la carbonara. Un primo piatto che dagli anni ’40 ha spopolato sulle tavole delle trattorie romane.

Rispettando la tradizione, sta riscuotendo un enorme successo una versione rivisitata di questa ricetta. Dunque ecco svelati tutti i segreti per preparare una carbonara cremosa, avvolgente, rivoluzionaria che lascerà tutti a bocca aperta.

Gli ingredienti

a) 500 gr di spaghetti;

b) 2 zucchine chiare, dette anche romanesche;

c) 4 uova;

d) 100 ml di panna;

e) 100 gr di gorgonzola dolce;

f) 100 gr di salame Strolghino;

g) ½ cipolla;

h) 80 gr di parmigiano;

i) Sale e pepe quanto basta.

A seconda dei gusti personali, al posto degli spaghetti si possono utilizzare le linguine. Se si preferisce la pasta corta suggeriamo di optare per dei rigatoni.

Il procedimento

Mentre l’acqua per la pasta arriva al bollore occupiamoci del sugo. In un pentolino versiamo la panna ed il gorgonzola. A fuoco molti basso lasciamo che i due ingredienti si fondano fra loro, girando di tanto in tanto. Nel mentre, laviamo le zucchine e tagliamole a rondelle. Quindi mettiamo in una padella antiaderente un fondo di olio. Aggiungiamo le zucchine. Facciamole saltare in padella velocemente a fuoco vivo. Nel frattempo in una ciotola sbattiamo le uova. C’è chi preferisce utilizzare soli i rossi. Aggiungiamo il parmigiano ed un pizzico di pepe. In un’altra padella adagiamo la cipolla tagliata sottile su un fondo di olio. Aggiungiamo poi il salame tagliato a piccoli pezzi. Lasciamo rosolare il tutto per qualche minuto, facendo attenzione che non bruci. Per rendere la cipolla più leggera consigliamo di aggiungere un paio di cucchiai di acqua di cottura dopo qualche minuto che è sul fuoco.

Il tocco finale ed i piccoli segreti

Una volta che la pasta è cotta al dente, scoliamola tenendo da parte un pochino di acqua di cottura. Quindi saltiamo la pasta a fuoco medio nelle zucchine. Giriamo bene. Il segreto per ottenere la famosa cremosità è far aderire l’unto alla pasta prima di passarla nell’uovo. Se il tutto appare slegato aggiungere un paio di cucchiai di acqua di cottura tenuta da parte. Quindi passiamola nella padella con cipolla e salame. Infine a fuoco spento versiamoci l’uovo e giriamo energicamente. Infine impiattiamo e versiamoci sopra la salsa al gorgonzola.

Al primo assaggio sarà un’esplosione di sapore al palato. Per un menù completo possiamo trovare qui la ricetta di un secondo piatto facile, veloce e succulento.

