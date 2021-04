Tra tutti gli ortaggi che possiamo trovare in questo periodo dell’anno ce n’è uno che molto spesso tendiamo a sottovalutare: le fave. Ricche di vitamina C, antiossidanti, potassio e fibre, le fave possono essere utilizzate in cucina, nei trattamenti estetici e nel giardinaggio. È arrivato quindi il momento di svelare come grazie a questo legume di primavera avremo una salute di ferro e delle piante da far invidia ai vicini.

Le fave nell’alimentazione e nei trattamenti di benessere

Le fave hanno un’incredibile quantità di effetti positivi per la nostra salute. Possiamo utilizzarle per contrastare la stitichezza e per una dieta ipocalorica, per abbassare il colesterolo e il glucosio ematico e per combattere la ritenzione idrica. Attenzione però. Dobbiamo mangiarle fresche per non perdere buona parte delle vitamine contenute nel frutto.

In alternativa possiamo usare la farina di fave e la lanugine dei baccelli per creare delle creme per la pelle. Mischiando la farina con del latte tiepido avremo un unguento fantastico per eliminare gli inestetismi cutanei e le macchie che si formano dopo l’esposizione al sole. La lanugine, invece, possiamo applicarla delicatamente sulla cute per ravvivarne il colorito e per pulirla dalle impurità.

Grazie a questo legume di primavera avremo una salute di ferro e delle piante da far invidia ai vicini: creiamo un fantastico concime.

In pochi sanno che le bucce delle fave e gli stessi baccelli possono diventare un fertilizzante naturale ineguagliabile. Evitiamo di buttare via gli scarti e dopo averli tritati mettiamoli nei vasi o nell’orto.

In pochi giorni vedremo dei risultati straordinari.

Le fave hanno l’incredibile proprietà di catturare l’azoto presente nell’aria e di fissarlo nel terreno. Quell’azoto che le piante utilizzeranno per sintetizzare le proteine e crescere forti e rigogliose.

