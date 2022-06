Piedi scoperti e unghie ben curate non possono mai mancare in estate, lo sappiamo bene. Con l’arrivo del caldo non scopriamo solo le braccia e le gambe, ma anche i piedi. Dopo mesi e mesi tenuti rinchiusi in scarpe opprimenti, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Indossiamo sandali gioiello, alla gladiatore o semplicemente delle slingback che lasciano il tallone scoperto. C’è solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le nostre scarpe preferite. Ma negli ultimi tempi abbiamo visto un ritorno quasi inaspettato di alcune tendenze particolari. Ovviamente non solo nell’abbigliamento, ma anche negli accessori e soprattutto nelle scarpe. Finalmente abbiamo messo da parte i classici tacchi di corda o sughero per fare posto ad un altro ritorno.

Mettiamo da parte zeppe di corda o tacchi in sughero, è questa la scarpa comodissima di tendenza questa estate

Negli ultimi anni abbiamo visto come la moda stia correndo ancora più veloce in termini di tendenze. Se prima ci volevano almeno 20 anni per il ritorno di alcuni trend, ora i tempi sono più stretti. Non a caso, ormai, dopo 5 o 6 anni vediamo tornare in passerella degli stili che pensavamo già archiviati. Un esempio è lo stile safari, tornato di moda questa estate anche grazie alla sua comodità e versatilità. E pensare che solo qualche mese fa tutto si basava sui colori accesi come il rosa o il blu elettrico. Invece, ecco che i toni tenui e caldi come quelli del marrone e del beige si confermano essenziali.

Un materiale per una moltitudine di modelli

La parola chiave di questa è state è legno, che insieme al cuoio ci fa subito pensare ai classici zoccoli. Scarpe, o quasi ciabatte, che usavamo tanto quando eravamo più piccoli, ideali anche per scendere in spiaggia. Ma anche se questo modello è comunque tra quelli appena tornati di moda, oggi parleremo di un altro in particolare. Stiamo parlando del sabot in cuoio con il tacco in legno, una scarpa che in tanti ricorderanno. Molto in voga nei primi anni 2000, ecco che fa il suo ritorno nell’estate 2022.

Il modello perfetto per essere di tendenza? Assolutamente quello dal tacco vertiginoso e con le borchie laterali più rock, sia nero che marrone. Lo possiamo abbinare a tutto, a dei pantaloni cargo, ma anche sotto dei vestitini midi floreali. La comodità e la stabilità data dal tacco in legno è sicuramente un surplus per tante di noi. Ma il vantaggio più grosso è probabilmente la durabilità, queste scarpe comodissime sono quasi indistruttibili

Quindi, mettiamo da parte zeppe di corda o tacchi in sughero e ritorniamo alla moda di qualche anno fa. Il tacco in legno è estremamente versatile e sta bene sotto qualsiasi modello di scarpa. Dal sandalo con le fibbie al più classico zoccolo, fino al sabot dal tacco vertiginoso. Insomma, quest’anno i tacchi più di tendenza sono particolari e originali, non i soliti tacchi a spillo.

