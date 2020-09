Hai sempre desiderato avere le labbra carnose, ma non vuoi ricorrere a costosi trattamenti cosmetici per ottenerle? Forse non sai che esiste un metodo naturale ed economico per volumizzare le tue labbra. Si tratta di un ingrediente che puoi trovare nella dispensa di casa tua. E ha perfino il vantaggio di agire immediatamente!

Se sei curiosa di scoprire che aspetto avresti con una bocca più carnosa, metti la cannella sulle labbra. Non crederai ai tuoi occhi!

La cannella rimpolpa davvero le labbra?

Che la cannella sia in grado di volumizzare le labbra non è una leggenda metropolitana. Infatti, questa spezia irrita leggermente la mucosa. Quando la mucosa è irritata, la circolazione del sangue nelle labbra aumenta. Il risultato è una bocca rimpolpata. L’effetto è temporaneo, quindi puoi usare questo trattamento in vista di un’occasione speciale.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Attenzione, però: proprio perché la cannella agisce irritando leggermente le labbra, è normale sentire un leggero bruciore. È consigliabile eseguire un test su una piccola porzione di pelle prima di applicare il trattamento a tutto il labbro. Se il bruciore è troppo intenso, aggiusta la quantità di cannella a seconda della sensibilità della tua pelle. E soprattutto, non usare la cannella se hai le labbra screpolate o ferite. Il bruciore sarebbe troppo intenso!

Ora che sai perché la cannella può donarti labbra più piene, è ora di preparare qualche trattamento fai-da-te per applicarla alle labbra.

Ecco come preparare un trattamento

Esistono diversi metodi fai-da-te per realizzare un trattamento alla cannella con ingredienti che puoi trovare comodamente in casa tua.

La prima ricetta è uno scrub alla cannella e miele. Oltre a gonfiare le tue labbra, questo scrub le renderà vellutate. Ecco come prepararlo e utilizzarlo:

riduci a pezzettini una stecca di cannella con un pestello; aggiungi un cucchiaino di miele alla polvere ottenuta; stendi lo scrub sulle labbra e lascialo agire per cinque minuti; esfolia le labbra per cinque minuti spalmando lo scrub con movimenti circolari; rimuovi il preparato con un fazzolettino.

Altrimenti, puoi preparare un trattamento alla cannella sotto forma di balsamo per le labbra. Ti basterà mescolare della cannella in polvere con un po’ di vaselina o di burro di karité. Puoi lasciare il balsamo ottenuto sulle labbra o farlo agire per qualche minuto e poi rimuoverlo.

Infine, se vuoi aggiungere un effetto rimpolpante al tuo make-up quotidiano, ti basterà versare due o tre gocce di olio essenziale di cannella al tuo lipgloss preferito.

Ora che sai come fare, cosa aspetti? Metti la cannella sulle labbra, non crederai ai tuoi occhi!

Per approfondire, scopri altri metodi naturali per avere le labbra carnose.