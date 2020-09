Trasferire denaro e pagare online col telefonino, le migliori applicazioni

Per saldare a distanza un piccolo debito al giorno d’oggi basta uno smartphone. Con le applicazioni gratuite che permettono di trasferire denaro e pagare online col telefonino, infatti, tutto è più semplice. Anche quando bisogna inviare fondi di emergenza ad un amico o a un parente lontano.

Comprare online e nei negozi senza la carta di credito, ecco come

Basti pensare che queste app permettono in tutta sicurezza di comprare online e nei negozi utilizzando il dispositivo mobile. E quindi senza mai aver bisogno di esibire e di strisciare la carta di credito. Così come si possono attivare pure i pagamenti automatici e ricorrenti. Per esempio quelli per saldare le rate mensili di un finanziamento.

Le app per trasferire denaro e per pagare online col telefonino permettono inoltre di pagare in tutta comodità tasse come il bollo auto. Così come si possono fare piccole donazioni alle associazioni no profit, e si può ricaricare al bisogno il cellulare. Basta semplicemente essere in possesso di un dispositivo mobile con il sistema operativo Android di Google, oppure iOS di Apple.

Le migliori app gratuite per trasferire denaro e pagare online col telefonino

Senza voler fornire un elenco esaustivo, tra le migliori applicazioni gratis per la gestione del denaro con lo smartphone spiccano Satispay, Paypal, N26, TransferWise, Jiffy e Hype. Si tratta di vere e proprie applicazioni smart per la gestione del denaro. E questo perché, per esempio, permettono di fissare pure delle soglie di budget per le spese settimanali.

Inoltre, rispetto al bonifico standard, l’operazione di money transfer con le app sopra citate è istantanea e sicura. E questo perché le piattaforme adottano per il perfezionamento delle transazioni dei codici di controllo. Per esempio, l’app Satispay adotta un sistema di protezione che è basato su codice PIN a 5 cifre. E se lo smartphone viene smarrito o rubato, l’account del servizio di money transfer può essere in ogni caso bloccato.tempestivamente via e-mail o con una telefonata.