Vuoi ristrutturare facciate e balconi di casa? Ecco cosa devi sapere se vivi in un condominio

Sono decisamente numerosi, coloro che vorrebbero usufruire delle agevolazioni fiscali messe in campo dal Governo. Tanti dubbi e perplessità per il Superbonus 110% ed il bonus facciate che, in molti casi, sembrano accavallarsi. Nelle ultime settimane, infatti, si è creato un polverone intorno a queste due misure venute fuori dai Decreti Legge degli ultimi mesi. Molte domande a riguardo anche per coloro vivono in condominio.

Un condomino può scegliere un’agevolazione diversa rispetto a quella preferita dagli altri?

Con le risposte a interpello n. 294 e n. 296 del 1° settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione. Ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o di altre detrazioni fiscali. Il tutto indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

Inoltre, l’amministratore di condominio dovrà suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle singole scelte dei condomini. Una volta raccolti i dati necessari, l’amministratore di condominio dovrà indicare, tramite comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate, le due distinte tipologie di interventi. Le spese sostenute e i dati delle unità immobiliari interessate.

Vuoi ristrutturare facciate e balconi di casa? Puoi usufruire del bonus facciate

Introdotto con la Legge di Bilancio 2020 il cosiddetto bonus facciate consiste in una nuova detrazione del 90% per chi effettua nel corso dell’anno 2020 lavori di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni. L’agevolazione è suddivisa in rate per la durata di dieci anni. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, il bonus facciate comprende anche i lavori sui balconi per interventi di consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi. Per maggiori dettagli in merito leggi anche “Bonus Balconi 2020 tutto quello che c’è da sapere”.

