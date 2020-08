Le labbra carnose sono il sogno di tantissime donne. La bocca in una donna è una cosa sicuramente importante. Si tratta di un segno di grande sensualità. E non sono poche quelle che si affidano alla chirurgia estetica proprio per appagare questo desiderio. Ma ci sono delle soluzioni meno costose e più sicure di queste! Esistono infatti dei rimedi della nonna che possono aiutare facilmente. Il team di ProiezionidiBorsa vuole proporvene alcuni. Dunque, ecco come avere delle labbra carnose con rimedi naturali.

Ecco come gonfiare le labbra

Non esistono purtroppo rimedi permanenti. Si tratta piuttosto di applicazioni che possono aiutarvi per un breve periodo. Ma, insomma, meglio di niente! Inoltre, potrete utilizzare più volti questi metodi. In questo modo, le vostre labbra saranno sempre perfettamente carnose. Vediamo dunque quali sono le azioni da compiere per rimpolpare le labbra.

Ecco cosa usare per rendere le labbra più voluminose

Per avere labbra carnose, bisogna idratarle ogni giorno. Il burro di karitè e gli oli vegetali sono sicuramente l’opzione migliore. Anche l’acido ialuronico può aiutare. Questi ingredienti forniscono acqua ai nostri tessuti, ostacolandone l’evaporazione. Le cellule producono collagene e, come conseguenza, potrete vedere le vostre labbra piene e gonfie!

Inoltre, una volta alla settimana, preparate uno scrub per renderle più piene e lisce. Mescolate un cucchiaio di zucchero di canna con uno di olio di oliva e massaggiate delicatamente. Risciacquate con acqua tiepida e vedrete il risultato!

Quali sono i prodotti da evitare

Se volete avere una bocca carnosa, evitate rossetti opachi. Assottiglierebbero le vostre labbra. Diffidate anche dall’olio al peperoncino. È vero che stimola la circolazione e crea volume sulle labbra, ma irrita la pelle. Quindi, non è in alcun modo salutare!

Bene, ecco come avere delle labbra carnose con rimedi naturali. Provatene almeno uno e vedete se funziona. I risultati vi sorprenderanno!