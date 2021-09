L’autunno è ormai alle porte e con esso si affacciano le prime tendenze di questa nuova stagione. Già da qualche settimana le passerelle ci suggeriscono le mode che verranno.

Abbiamo precedentemente parlato delle attuali tendenze, quindi ecco i 4 abbinamenti imperdibili da copiare a settembre per essere sempre perfette e alla moda.

Oggi vogliamo invece concentrarci non sui capi d’abbigliamento, bensì sui trend del momento in fatto di capelli. Scopriamo quindi perché questi 3 colori di capelli in autunno ci faranno sembrare più giovani di almeno 10 anni.

Settembre è un mese simbolico. Questo mese rappresenta un nuovo inizio. Le persone rientrano dalle ferie e ricomincia la scuola. Il ritorno alla vita di tutti i giorni può spingerci al cambiamento.

Un nuovo colore di capelli può stravolgere completamente il nostro look e il nostro aspetto. Se scelto nel modo giusto può addirittura farci ringiovanire. Dunque, perché lasciarci sfuggire le nuove tendenze e non scegliere uno di questi colori?

Questi 3 colori di capelli in autunno ci faranno sembrare più giovani di almeno 10 anni

Quest’autunno le tendenze si ispirano alla natura. Nella nuova stagione saranno protagoniste nuances per nulla difficili da mantenere. Quindi abbandoniamo l’idea di colori eccentrici ed artefatti. Nell’autunno 2021 vincono colori molto naturali.

Il primo colore che intendiamo suggerire è il castano bronzo. Questo colore è il must della prossima stagione autunnale. Il castano bronzo si adatta perfettamente alle donne che possiedono una carnagione molto chiara. Questa nuance richiama i colori della natura in autunno. I toni aranciati di questo castano danno energia ai capelli opachi e spenti. Inoltre, questo colore è capace di illuminare il viso ringiovanendo il volto di chi lo indossa.

Biondo miele morbido e caldo

Il biondo è un colore che possiede diverse tonalità. Queste si dividono in calde o fredde. Quello che abbiamo scelto oggi è un biondo miele dai toni caldi.

Questo colore è particolarmente indicato per le donne che possiedono un incarnato caldo e solare. Il biondo morbido e caldo è un colore ricco di riflessi luminosi che rende più giovane l’aspetto di chi lo porta.

Questo colore è molto semplice da mantenere e possiamo ritoccarlo facilmente con molte sfumature diverse.

Espresso brunette

L’ultimo colore della nostra selezione si chiama espresso brunette. Si tratta di un particolare castano scuro che, come suggerisce il nome, richiama il colore del caffè. Siccome il 2022 sarà l’anno del castano questo colore è già un must.

Le tendenze di quest’anno suggeriscono colori pieni e naturali. Questo colore dona al viso che lo porta luminosità e fascino ed è perfetto sulle donne dalla carnagione chiara.

Nonostante sia un colore freddo e scuro, questa nuance si adatta perfettamente ad ogni tipo di incarnato. Infatti, se abbiamo una carnagione tipicamente olivastra possiamo renderlo perfetto scaldandolo con qualche riflesso tendente al cioccolato. Questo colore ringiovanisce di almeno 10 anni perché riduce il contrasto tra la carnagione e la chioma rispettando l’incarnato.