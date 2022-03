Morbidissimi e golosissimi questi dolci al cioccolato si preparano senza burro, uova e latte e sono pronti in 15 minuti

La preparazione di questi dolcetti al cioccolato è molto semplice e veloce e adatta anche a chi per svariati motivi vuole escludere dalla dieta uova, latte o burro. Nonostante la semplicità degli ingredienti, sono particolarmente soffici e dal sapore delicato. La loro particolarità è che non sono cotti in forno ma al vapore. Se non si ha una vaporiera è sufficiente usare una pentola grande con un coperchio che chiuda perfettamente. All’interno inseriremo un cestello forato di acciaio che sostenga i dolci durante la cottura.

Morbidi e spugnosi

Mushipan è il nome di questi muffin di origine giapponese molto morbidi e dalla consistenza spugnosa.

Ingredienti per 8 pezzi:

180 g di farina;

75 g di zucchero;

175 g di acqua;

10 g di cacao amaro;

10 g di lievito in polvere;

una bustina di vanillina;

15 ml di olio extravergine di oliva;

1 pizzico di sale.

Occorreranno 8 pirottini in silicone o in alternativa 8 pirottini in alluminio e 8 pirottini in carta da inserire in quelli di alluminio o di silicone. Se abbiamo una vaporiera versiamo 1,5 litri di acqua nella parte sottostante e poniamo sul fuoco. In assenza di vaporiera riempiamo di acqua il fondo della pentola in maniera tale che il livello non superi il disco forato. Chiudiamo con il coperchio e portiamo ad ebollizione. In una ciotola misceliamo la farina, lo zucchero, il cacao, il lievito, la vanillina e il pizzico di sale. Aggiungiamo gradualmente i liquidi, l’acqua e l’olio. Mescoliamo aiutandoci con una planetaria o un frullatore fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Inseriamo i pirottini di carta in quelli di alluminio e riempiamo di composto per ¾. Disponiamo i pirottini nella vaporiera o sul disco forato e lasciamo cuocere per 15 minuti senza aprire il coperchio. I muffin raddoppieranno di volume e si allargheranno a forma di fiore. A fine cottura, dopo che si saranno raffreddati, estraiamoli dai pirottini di alluminio e disponiamoli su un piatto da portata. Si possono leggermente spolverizzare di zucchero a velo. Morbidissimi e golosissimi questi dolci al cioccolato piaceranno tanto anche ai bambini.

I muffin giapponesi al vapore sono molto versatili e possiamo preparali in tante diverse varianti. Al posto del cacao possiamo incorporare nell’impasto 10 grammi di gocce di cioccolato fondente o lasciarli semplicemente bianchi. Sono ottimi a colazione, a merenda o per uno spuntino veloce. Per una soluzione più calorica si possono decorare con un ciuffo di panna montata.

