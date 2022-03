Con l’arrivo della primavera sembrava finalmente che il Mondo stesse tornando quasi alla normalità. Purtroppo, però, abbiamo visto che neanche una pandemia è in grado di fermare i conflitti e gli interessi politici. Tuttavia, in questo clima un po’ pesante non dobbiamo sentirci in colpa se vogliamo staccare un po’ e rilassarci, magari con un bel viaggio.

È assolutamente normale cercare un po’ di tranquillità mentale e fisica dopo questi anni difficili. Una settimana per staccare e ricaricare le pile in un luogo tranquillo e al caldo. In Italia le temperature non vogliono proprio salire e quindi dobbiamo spostarci altrove.

Se vogliamo fare un tuffo e rilassarci sulla spiaggia un’ottima soluzione è sicuramente Sharm el-Sheikh. Visto il periodo, è molto probabile che sia già affollata e se cerchiamo tranquillità meglio optare per altro. Ecco perché oggi proponiamo una meta un po’ meno conosciuta, ma ricca di storia e bellezza.

Quest’affascinante isola a 3 ore dall’Italia è la meta ideale per una vacanza economica al caldo nel mese di marzo

Stiamo parlando di Cipro, isola che secondo la mitologia greca sarebbe il luogo di nascita di Afrodite.

Dopo Sicilia e Sardegna, Cipro è la terza isola più grande del Mar Mediterraneo. Un luogo magico fatto di storia e acque cristalline che ci rapirà completamente.

Vista la sua posizione strategica è sempre stata un crocevia tra Oriente e Occidente. Lo testimoniano anche i molti popoli che hanno tentato di conquistarla nel corso dei secoli. Per questo la ricchezza culturale di questo luogo è davvero unica al Mondo. La sua Capitale Nicosia è l’unica città europea ad essere attraversata da una Green Line. Una linea che separa la Repubblica di Cipro da Repubblica Turca di Cipro del Nord. Cipro infatti è suddivisa in due, una parte greca e una parte turca.

Assolutamente da non perdere

Nella parte turca di Nicosia l’incredibile Buyuk Han, un caravanserraglio costruito dagli Ottomani intorno al 1572. Un luogo usato come punto di ristoro dai viandanti e che ospita ancora una locanda dove assaggiare i piatti tipici.

Ma anche la stupenda moschea di Selimiye poco dopo la Green Line in Ledra Street. Un salto al museo archeologico della Capitale è d’obbligo per ammirare tutti i reperti esposti. Se amiamo la natura possiamo visitare i Monti Troodos dove tra i boschi si nascondono diverse chiese patrimonio dell’UNESCO. La città fantasma di Famagosta è davvero una cartolina che ci catapulterà indietro nel tempo.

Non solo Nicosia

Anche le splendide città di Pafos, Tymbou, Larnaka. Grazie alle temperature miti già nel mese di marzo possiamo anche visitare le sue spiagge. Tra le più belle ci sono sicuramente Ayia Napa, ma anche la spiaggia di Afrodite.

Quindi, perché non fare un salto su quest’affascinante isola a 3 ore dall’Italia anche solo per un weekend? Diverse sono le compagnie aeree che partono dall’Italia per raggiungere Cipro. Ci sono voli diretti e voli con uno scalo, in genere in Grecia. Ma al momento Ryanair con partenza da Roma propone un’offerta incredibile. In 3 ore da Roma – Ciampino si raggiunge l’aeroporto di Pafos a soli 9,99 euro.

Approfondimento

Clima mite tutto l’anno in questa splendida isola del Mediterraneo dove andare nel 2022 per spendere poco e rilassarsi