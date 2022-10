La Luna piena di ottobre riempirà di fortuna l’Ariete e altri 2 segni zodiacali

Il mese di ottobre appena cominciato si sta rivelando molto “movimentato” dal punto di vista astrologico e, quindi, per l’oroscopo.

Questo, infatti, è impegnato a seguire da vicino alcuni transiti astrali che sarebbero in grado di influenzare la fortuna e i suoi risvolti per noi comuni mortali.

Tra i pianeti, Venere si rivela la vera protagonista, colei che potrebbe farci dimenticare, almeno per un attimo, di Mercurio retrogrado e dei suoi effetti deleteri.

Giove, invece, per quest’inizio di ottobre riveste il ruolo di coprotagonista, anche se ben presto assisteremo al predominio di Marte.

Lasciando i pianeti, a far parlare di sé sarà soprattutto la Luna.

Il 9 ottobre, infatti, è in programma un plenilunio che, proprio secondo l’oroscopo, si potrebbe rivelare estremamente propizio per una tripletta di segni trainata dall’Ariete.

Luna piena del 9 ottobre: fortuna da domenica a martedì 11

Come dicevamo, il 9 ottobre tutti con gli occhi puntati verso il cielo alle 22:54 ore italiane.

La Luna, infatti, sarà piena e si mostrerà in tutto il suo splendore di grandezza e luminosità.

Questo è il primo plenilunio d’autunno, un evento che sarebbe promettente a livello di fortuna per alcuni segni zodiacali.

Nel dettaglio, la buona sorte, che comincerà a fluttuare sull’oroscopo e i suoi protagonisti domenica 9, dovrebbe estendersi almeno fino a martedì 10 ottobre.

Inoltre, questa Luna piena avverrà in corrispondenza del segno dell’Ariete e proprio il primo dei 12 dello zodiaco potrà cantare vittoria.

In arrivo per lui ci sarebbero soprattutto novità in ambito lavorativo.

Un progetto personale potrebbe finalmente prendere il volo o, in alternativa, si potrebbe ottenere una risposta positiva a quell’ultimo colloquio fatto.

La Luna piena di ottobre riempirà di fortuna l’Ariete e altri 2 segni

Insieme all’Ariete, con cui condivide lo stesso elemento, tra domenica e martedì si posizionerà come uno dei segni più fortunati il Sagittario.

Questo, che è già stato eletto come uno dei protagonisti dell’oroscopo più fortunati del mese in corso, potrebbe vestire i panni da Re Mida.

I soldi, infatti, non sarebbero un problema e finalmente si potrebbe riscoprire anche una ricchezza interiore generatrice di sicurezza e ottimismo.

Un segno d’acqua fortunato

Infine, la Luna piena di ottobre riempirà di fortuna anche il segno del Cancro.

Per lui si aprirebbero, invece, le strade dell’amore, lastricate di rose e fiori.

Nel dettaglio, i single potrebbero finalmente trovare un flirt stimolante e per le coppie sarebbero in arrivo giorni di passione e di complicità.

Lettura consigliata

