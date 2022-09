Mancano solo 5 giorni alla fine di settembre, quel mese in cui la parola d’ordine è “rimettersi a regime” tra impegni, dieta e palestra.

Per essere un finale, però, quello di settembre sarebbe ricco di novità interessanti dal punto di vista astrologico e, dunque, per l’oroscopo.

Innanzitutto, giorno 23 è iniziato l’autunno e ciò, per l’oroscopo, significa individuare i segni favoriti e sfavoriti della nuova stagione. In particolare, per il 2022 sarà un inizio autunno carico di fortuna per alcuni segni di fuoco.

Poi, giorno 25 è stata la volta della Luna, con un novilunio che sta continuando a regalare gioie ad alcuni segni d’acqua e d’aria.

Tuttavia, essendo agli sgoccioli del mese, l’oroscopo, come d’abitudine, si è portato avanti, rendendo felici i più curiosi tra i suoi fedelissimi lettori.

Infatti, sarebbero già ultimate le anticipazioni per il mese di ottobre, con quella rosa dei segni più fortunati dal suo inizio alla sua fine.

Oroscopo ottobre 2022 questi 4 segni zodiacali saranno i più fortunati del mese

Per il primo mese d’autunno l’oroscopo avrebbe selezionato un solo segno prediletto da ciascun elemento, per un totale di 4 segni fortunatissimi.

Partendo dall’elemento “fuoco”, a poter cantare vittoria sarà uno dei segni più esploratori ed entusiasti dello zodiaco.

Stiamo parlando del Sagittario che sarebbe avvolto dal favore di Venere e di tutte le potenze legate ai sentimenti e all’amore. In particolare, ottobre potrebbe premiare tutte le coppie, regalando 31 giorni di complicità, passione e importanti novità come il matrimonio.

Nello stesso ambito, però, brillerà un altro segno appartenente all’elemento “acqua”. Questo è quello dei Pesci e il mese d’ottobre potrebbe rivelarsi fortunato soprattutto per i single. Finalmente Cupido inizierebbe a scoccare le sue frecce, creando match che potrebbero rivelarsi fondamentali per incontrare la propria anima gemella.

Un segno d’aria fortunato ad ottobre

Passando all’elemento “aria”, al top delle classifiche dell’oroscopo c’è e ci sarà la Bilancia.

Questo segno dovrebbe rivestire il ruolo di Re Mida del gruppo in quanto sarebbero in arrivo palate di soldi. Nel dettaglio, le finanze potrebbero risollevarsi grazie ad una nuova mansione lavorativa o a qualche investimento pregresso che porterà i suoi frutti.

Un segno di terra premiato dall’oroscopo

Infine, il prescelto dall’elemento “terra” è il segno della Vergine.

Per tutti i nati dal 23 agosto al 22 settembre l’ambito più fortunato sarebbe quello lavorativo. Infatti, si prospetterebbe un periodo di grande serenità e stabilità, intervallato da gratificazioni e da una possibile, allettante promozione.

Allora, possiamo proprio dirlo: oroscopo ottobre 2022, questi 4 segni zodiacali saranno davvero i prediletti dalle stelle e dalla fortuna.

