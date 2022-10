Al forte ribasso di venerdì, come da attese è seguito un tentativo di rimbalzo. Cosa accadrà ora? Le probabilità sono che si possa continuare a salire, e che il minimo odierno potrebbe rimanere inviolato per tutta la settimana, se non per molto tempo.

Alle ore 17.37 del 10 ottobre i principali listini segnano i seguenti prezzi:

Dax Future

12.290

Eurostoxx Future

3.353

Ftse Mib Future

20.795

S&P 500 Index

3.614,41.

Cosa attendere da ora in poi sulle Borse internazionali? Oggi e domani saranno giornate decisive per il breve e medio lungo termine.

Previsione dell’anno in corso su scala settimanale

In Blu l’andamento fino al 7 ottobre del Dow Jones.

Andamento proiettato per la settimana in corso

Il minimo potrebbe formarsi nella giornata di lunedì, mantre il massimo in quella di venerdì.

I livelli da monitorare per mantenere il polso dei mercati

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.516. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.721.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.431. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.492.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 21.150. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 21.575.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.707. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.807.

Cosa attendere da ora in poi sulle Borse internazionali e quale direzione dei prezzi attendere?

I Trading systems puntano ancora al ribasso, ma continuano ad avvicendarsi divergenze rialziste sugli oscillatori.

L’attenzione di domani verrà posta sul minimo odierno, e se reggerà o meno al rialzo. Discese sotto questo livello potrebbero far scattare nuove vendite.