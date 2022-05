Balcone e giardini inondati di luce e colore. Maggio è il momento dell’esplosione delle piante che fioriscono e ci regalano uno spettacolo stupendo. Meravigliose cascate profumate illuminano di colore ogni ambiente. Per organizzare bene gli spazi che abbiamo a disposizione è importante scegliere le piante giuste per le dimensioni del nostro outdoor. Desideriamo anche che siano durevoli e che abbelliscano i nostri giardini o balconi per tutta l’estate. Se abbiamo un balcone, possiamo realizzare dei giardini in vaso con piante resistenti al caldo e al freddo. I vasi vanno scelti preferibilmente grandi, sia per l’estetica sia perché sono più stabili e difficilmente si rovesciano.

Grappoli fragranti di colore bianco

Cominciamo con una scelta elegante, l’Alberic barbier una rosa di colore bianco. Il bianco è luminoso ed elegante e dona un tocco raffinato agli spazi in cui si inserisce. L’Alberic barbier cresce velocemente e fiorisce con il caldo, a partire da maggio. Nei giardini può ricoprire muretti o arrampicarsi lungo tralicci e recinzioni. Nei balconi può coprire ringhiere o creare pareti verticali fiorite da usare per delimitare delle zone protette dagli sguardi indiscreti. L’importante è che abbia spazio, perché si allarga fino a tre metri e si allunga fino a cinque metri. Possiamo dare noi l’orientamento alla pianta con dei sostegni. Può alzarsi in verticale oppure ricadere a cascata da una recinzione oppure da una ringhiera. In primavera si ammanta di fiori splendidi e profumati.

Meravigliose cascate profumate illuminano di colore giardini e balconi con queste piante resistenti e durevoli che fioriscono per tutta l’estate

Se abbiamo uno spazio soleggiato, possiamo scegliere la Lavanda stoechas, una varietà poco conosciuta ma bellissima e profumata. È una cespugliosa perenne dall’aspetto selvatico ma spettacolare, con fiori dal colore violaceo e i rami argentati molto fitti. Difficilmente supera i 60 cm di altezza. Ha abbondanti fioriture e profumo intenso e dona tocchi meravigliosamente colorati al nostro spazio esterno. Ha bisogno di terreni drenanti e non tollera le temperature rigide. In inverno va coperta o messa in un posto riparato. Può essere portata anche all’interno, ma posta in una zona luminosa.

Per creare un angolo luminoso tra le piante fiorite possiamo inserire un arbusto sempreverde dal colore brillante, il Pittosforum tenuifolia Silver Queen. Ha foglie variegate che vanno dal grigio al verde con un bel bordo bianco, leggermente lucide. In primavera produce piccoli fiori singoli o a gruppi, di colore marrone porpora, abbastanza profumati. Ha una crescita lenta ed è molto resistente.

