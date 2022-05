Un dibattito scientifico lungo più di 20 anni, quello sui cellulari, da quando, all’inizio del secolo, sono diventati oggetti di uso comune. Dopo meno di due decenni, nessuno più può farne a meno. Anche l’età media da cui si inizia a possederne uno sta via via scendendo, senza dimenticare che i bambini, già dopo il primo anno di vita, iniziano a farne conoscenza.

Le onde elettromagnetiche che emanano sono o meno nocive per l’essere umano? Alcuni scienziati sostengono di sì, altri sono meno convinti. Sicuramente, ci sarebbe un riscaldamento di alcuni tessuti, in particolare quelli cerebrali, ma da questo a essere causa di tumori il passo sarebbe ancora lungo.

In attesa che si riesca a fare luce su questo amletico dubbio, sarebbe bene, nel momento dell’acquisto del cellulare, verificarne il SAR. Esso non è altro che un indicatore di quante onde a radiofrequenza questo immette nei nostri tessuti. Le aziende produttrici hanno l’obbligo di segnalarlo su ogni confezione. In Europa, per esempio, il limite massimo consentito è di 2 watt per chilogrammo, misurandolo su 10 grammi di tessuto cerebrale, e 4 watt per le altre parti del corpo. Consideriamo che molti di quelli in vendita hanno un SAR che non oltrepassa lo 0,5 come valore. Quindi, dovremmo stare abbastanza sicuri.

Non solo sotto al cuscino ma anche in questi altri 2 posti non dovremmo mai lasciare il cellulare per evitare danni alla salute

Certo, poi dipende anche da dove teniamo il nostro cellulare. Abbiamo visto come sia sconsigliato tenerlo in carica vicino a noi quando si dorme. Peggio ancora, dunque, sotto il cuscino.

Non è, però, il solo luogo pericoloso per la nostra salute. Tenerlo costantemente in tasca, infatti, produrrebbe effetti piuttosto importanti sulla fertilità dell’uomo. La distanza ravvicinata con i genitali potrebbe ridurre di molto l’efficacia degli spermatozoi. Questo perché le onde radiofrequenza andrebbero letteralmente a cuocerli. Di conseguenza, sarebbe meglio evitare di metterlo vicino al nostro organo riproduttore.

Altro punto in cui non dovrebbe essere messo è vicino al cuore. Pensiamo a quanti lo portano nel taschino della camicia o in quelle interne di giacche e giubbini. Soprattutto per chi soffre di cardiopatie o in chi ha impiantati dei pacemaker, sarebbe decisamente meglio evitare di tenerlo vicino al proprio cuore.

Dove metterlo quindi? Beh, se non è possibile portarlo sempre nella propria mano, si può scegliere la tasca posteriore dei pantaloni, ma sarebbe comunque meglio cercare di non metterlo a contatto con il nostro corpo. Le donne, con le borse, in questo sono avvantaggiate. Anche se, bisogna dire che negli ultimi anni la percentuale di uomini con il borsello a tracolla è salita molto. Certo, non è detto che sia per i motivi spiegati in precedenza.

In conclusione, non solo sotto al cuscino ma anche in tasca dei pantaloni o di giacche e camicie sarebbe sconsigliato tenere il cellulare. Per evitare che le onde possano andare a incidere negativamente su alcuni organi del nostro corpo.

