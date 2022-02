Un effetto filtro anche nella vita reale sarebbe un sogno. Niente imperfezioni, brufoletti, rughe d’espressione o pori visibili alla luce del sole. Un viso candido e liscio come quello che si vede sulle foto delle riviste o con i filtri di Instagram o TikTok.

È possibile ricreare un effetto filtro bellezza anche nella realtà? Ovviamente avere quel risultato da foto ritoccata è praticamente impossibile per chiunque. La pelle ha naturalmente una certa texture che non si può eliminare. È così a tutte le età, per tutte le donne e gli uomini del Mondo, modelli e persone normali.

Ma questo non significa che il make up non può venirci in aiuto. Correggere le piccole imperfezioni, giocare con le ombre per scolpire il viso. O anche solo usare il correttore per allungare lo sguardo sembrando istantaneamente più giovane.

Oggi vedremo proprio come preparare la base viso e avere questo effetto filtro bellezza anche nella realtà.

Meno rughe visibili, pori dilatati e correttore nelle pieghette con questo segreto per una base make up impeccabile

Uno degli errori più comuni quando si cerca di mascherare le rughe o i pori è usare troppo prodotto. Si pensa che con più strati si riescano a nascondere meglio. In realtà il sovrapporsi degli strati non solo non fa molto bene alla pelle, ma dà un effetto poco naturale. Poco è meglio, basta solo usare la tecnica e i prodotti giusti.

Vari step base per il “filtro bellezza”

Cominciamo applicando il fondotinta di nostra scelta. Si può utilizzare un fondotinta matte/opacizzante oppure uno glowy/illuminante. Dipende un po’ dai gusti personali, ma per un effetto più naturale meglio uno illuminante. Applichiamo il fondotinta su tutto il viso con una spugnetta umida. Utilizziamo abbastanza prodotto perché dovrà essere coprente e poi il correttore.

Ora invece di andare subito a tamponare con la cipria lasciamo asciugare. Non lo fissiamo subito perché altrimenti andremo a rendere più visibili i pori e le rughe. È proprio questo il segreto. Continuiamo con il resto della base però, applicando un blush in crema. Se vogliamo facciamo un po’ di contouring e dedichiamoci al trucco occhi.

Quando sia fondotinta che correttore saranno completamente asciutti andiamo con la cipria. Utilizziamo una polvere traslucida, meglio se non pressata. Prima di passare la polvere utilizziamo la spugnetta sotto l’occhio per tamponare eventuali residui di correttore. Ora applichiamo la polvere con la sua spugnetta o con un pennello scaricando l’eccesso. Tamponiamo senza strofinare dal basso verso l’alto del viso.

Insomma, meno rughe visibili, pori dilatati e correttore che secca finendo per segnare le zampette di gallina. Con questo metodo semplicissimo la nostra pelle sembrerà liscia e setosa come quella di una bambola. Non ci resta che passare al trucco occhi per uno sguardo super magnetico e siamo pronte a conquistare il Mondo.

