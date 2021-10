Per stupire gli ospiti con piatti deliziosi non è sempre necessario affidarsi a ricette complesse e lunghe da portare a termine. Difatti esistono tantissimi modi per portare a tavola dei prodotti semplici, facili da fare e che si rivelano gustosissimi nonostante il poco tempo di preparazione che richiedono. A dimostrazione di ciò, tra pochissimo, ne andremo a svelare uno a dir poco straordinario.

Il frutto di stagione

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come ben sappiamo ogni stagione presenta dei frutti e delle verdure che, in quei mesi specifici, vedono il loro periodo più florido. Essendo appena cominciato l’autunno, dunque, nelle prossime settimane in tavola vedremo cibi differenti rispetto a quelli propri dell’estate. Difatti non solo castagne e funghi ma anche la zucca sarà una grande protagonista delle ricette più amate. Non a caso, nel prossimo paragrafo, andremo proprio a spiegare come preparare un piatto delizioso a base di zucca.

Meno di dieci minuti per portare in tavola questo irresistibile contorno di stagione

La zucca si presenta come un frutto autunnale piuttosto versatile. Del resto, è possibile inserirlo in tante ricette diverse, da quelle di antipasti a quelle stilate per la preparazione di dolci. Difatti da una sfiziosa cheesecake light alla zucca a dei biscottini deliziosi di zucca e mandorle, sono tante le opzioni a nostra disposizione. Proprio per questa sua versatilità oggi vogliamo rivelare un’altra ottima idea su come sfruttare questo buonissimo ingrediente. Ci riferiamo in particolare alla possibilità di preparare degli sfiziosi rosti, o frittelle, di zucca. Scopriamo il procedimento vedendo innanzitutto quali sono gli ingredienti di cui avremo bisogno.

Per preparare questa ricetta necessiteremo di centocinquanta grammi di polpa di zucca, trenta di farina e un uovo. Dopodiché avremo anche bisogno dei classici condimenti, dunque sale, olio e pepe.

Per prima cosa puliamo la polpa di zucca e scoliamola per bene, al fine di asciugarla da tutta l’acqua. Successivamente spostiamo la polpa in una ciotola e aggiungiamo a questa la farina, il sale ed il pepe. Andiamo a mescolare il tutto per bene e poi, una volta che il composto raggiungerà la densità giusta, passiamo alla cottura. Facciamo scaldare qualche minuto una padella bagnata con un goccio d’olio e, poco alla volta, andiamo a cuocere le nostre frittelle. Ricavate ovviamente direttamente dall’impasto precedentemente preparato. Una volta ben cotti spostiamo i nostri rosti su un piatto ricoperto di carta assorbente e, finalmente, andiamo a servire in tavola questo buonissimo piatto autunnale. Ecco dunque svelato come basti meno di dieci minuti per portare in tavola questo irresistibile contorno di stagione.