Non c’è niente di strano, con l’arrivare della stagione fredda è sempre più difficile mantenere i propri balconi pieni di fiori sani, vigorosi e colorati. Soprattutto per gli amanti dei gerani il periodo invernale sarà davvero un momento delicato. Bisognerà, allora, fare tutto il possibile per mantenere questi fiori vivi e in salute, evitando che il freddo li rovini.

In questo articolo, allora, vedremo assieme come avere gerani sempre fioriti e rigogliosi grazie a questi 3 semplici consigli per tutti.

Gli errori comuni da evitare

Innanzitutto, un errore che si commette molto spesso è quello di come si innaffiano i gerani. Questi, infatti, non vanno mai bagnati né troppo poco né troppo: bisogna invece dargli poca acqua ed in modo irregolare, una volta alla settimana andrà più che bene. In questo modo eviteremo il fenomeno della disidratazione dei tessuti profondi del fiore e, inoltre, i ristagni.

Un altro errore, poi, potrebbe essere quello di aspettare i primi freddi per effettuare la pulizia della pianta. Sarà invece importante eliminare foglie e steli secchi, recidendo fiori avvizziti e permettendo così alla pianta una migliore circolazione dell’aria.

Attenzione, però, anche una potatura troppo energica potrebbe rivelarsi dannosa per la pianta. Dovremo semplicemente eliminarne il minimo indispensabile, riducendo la chioma del geranio e lasciando intatte tutte le parti verdi e vive.

Per essere invece sicuri di avere dei gerani sempre fioriti e rigogliosi dovremo partire dal terriccio. Prima di piantarli per la nuova stagione sarà importante allora mescolare della terra per piante da fiore, con sabbia e torba bionda. Un miscuglio che favorisce la crescita e lo sviluppo della pianta e, in più, ne protegge anche le radici dal freddo invernale.

Un altro importantissimo consiglio è quello di evitare assolutamente i ristagni d’acqua. Sarà allora meglio scordarci dei sottovasi perché potrebbero favorirne l’accumulo e l’ammuffirsi, facendo così marcire completamente le radici. Sarà invece meglio usare le gabbiette di plastica per poter riporre i nostri gerani in tutta sicurezza.

Infine, dovremo anche stare molto attenti alla manutenzione e alla cura dei nostri gerani. Per mantenere queste piante sempre verdi, fiorite e vigorose sarà importante eliminare le parti secche e ormai morte. Rimuovendo le foglie e i fiori ormai raggrinziti eviteremo lo spreco di risorse da parte della pianta, permettendole di crescere meglio e più in fretta.

