Il giorno in cui scade un nostro setup annuale, i mercati azionari virano al rialzo o perlomeno tentano di invertire. Questo, come vedremo nei prossimi paragrafi non è ancora un pattern di inversione, ma potrebbe essere ravvisato come un primo indizio rialzista, da valutare poi nei prossimi giorni. I nostri setup, calcolati con un modello squisitamente matematico, intercettano con probabilità vicine al 90% un minimo/massimo assoluto/relativo o portano ad un’accelerazione dei prezzi. Le precedenti date nel corso del 2021 sono state le seguenti:

8 marzo, 16 aprile, 19 maggio, 22 giugno. La prossima ora sarà giorno 8 dicembre.

Alle ore 16:36 della giornata di contrattazione del giorno 5 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.145

Eurostoxx Future

4.044

Ftse Mib Future

25.600

S&P 500 Index

4.348,58.

Il frattale annuale da diverse settimane ha virato al ribasso

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 1 ottobre.



Cosa attendere da ora in poi? Come regolarsi?

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 6 ottobre superiore ai 15.250. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 15.699.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 6 ottobre superiore ai 4.046. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 4.180.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 6 ottobre superiore ai 25.480. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 6 ottobre superiore ai 4.376. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 4.457,30.

Quale operatività di trading mantenere per mercoledì?

Ci sono primi indizi rialzisti ma dovranno essere confermati dalle chiusure di contrattazione di domani. che ora diventa decisiva.

Il consiglio è di mantenere ancora short in ottica multidays.