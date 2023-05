Meno di 50.000 euro per comprare questa villetta con vista mare su una delle riviere più belle d’Italia

Sogni una casa sulla spiaggia dove goderti il sole e le onde tutto il giorno? Spesso pensiamo che le case al mare siano eccessivamente costose. Questo è vero, ma solo in alcune zone esclusive e molto gettonate. Ci sono ancora dei litorali meravigliosi in cui gli immobili hanno un prezzo competitivo e dove è possibile acquistare una villetta a meno di 50.000 euro.

La Sicilia è considerata l’isola più bella del Mediterraneo, la destinazione ideale per un soggiorno al mare. Le spiagge sono bellissime, il clima mitigato dalla presenza costante della brezza marina, l’accoglienza calorosa. E poi è una terra ricca di testimonianze del passato, di splendide città d’arte e di borghi antichi e meravigliosi. Eppure i prezzi degli immobili rimangono ancora contenuti: meno di 50.000 euro sono sufficienti per numerose case in buono stato. In Sicilia, sulla costa, è ancora possibile fare buoni affari.

Piccole calette su un mare azzurro e trasparente

Secondo le stime delle agenzie immobiliari che operano nella zona, il litorale più economico sull’isola è quello meridionale, in provincia di Agrigento. Dirimpetto alle coste africane, che distano poche miglia, ci sono delle spiagge straordinarie, richiamo irresistibile per chi cerca luoghi incontaminati. A metà strada tra Agrigento e Licata c’è Marina di Palma di Montechiaro.

Qui la costa è caratterizzata da spiagge di rara bellezza. Di incredibile fascino il litorale di Castellazzo, una serie di piccole calette che si affacciano su un mare azzurro e trasparente. Le case a Palma di Montechiaro, a soli 6 km dalla costa, hanno dei prezzi molto contenuti. Qui è possibile acquistare con 50.000 euro una casa indipendente di 120 mq in buono stato con balcone, terrazzo e garage. L’offerta si trova su Idealista.it*.

Sabbia dorata e fondali bassi

Le famiglie con bambini preferiranno le acque tranquille di Lido Rossello, che si incontra proseguendo verso Ovest nel Comune di Realmonte. È una piccola baia dalla sabbia soffice e dorata e dai fondali bassi che digradano lentamente verso il largo. Poco più ad Est c’è lo splendido spettacolo della Scala dei Turchi.

Qui con 50.000 euro è possibile acquistare un bilocale in centro di 100 mq in buone condizioni. L’offerta è pubblicata su Immobiliare.it*. Ma se si vuole spendere un po’ di più, con 69.000 euro si può acquistare un quadrilocale con terrazza panoramica sovrastante. L’annuncio è su Idealista.it*.

Meno di 50.000 euro e potremo acquistare una villetta con vista mare

Chi ama le spiagge dall’aspetto selvaggio deve però raggiungere Capo San Marco dove, all’interno di un’area naturale protetta, si apre un lembo di sabbia dorata tra pareti rocciose color dell’ambra. In questo tratto il mare è profondo e ammaliante. Siamo nel territorio di Sciacca, l’elegante cittadina dalla forma ad anfiteatro. Qui le offerte di immobili al di sotto di 50.000 euro sono numerose e interessanti, soprattutto nel centro storico.

Ma ce ne sono anche direttamente sulla costa. A pochi chilometri da Sciacca è in vendita a 45.000 euro una villetta a schiera all’interno di un residence. Ha una superficie di 40 mq e dispone di un terrazzo con una magnifica vista mare. Con analoghe caratteristiche, sempre all’interno di un residence, è in vendita a 49.000 euro una villetta di 70 mq. Dispone di patio, terrazzo, posto auto e accesso in spiaggia riservato, con tutti i servizi.

(*n.d.r.: In questo articolo riportiamo a titolo gratuito e come mera informazione degli annunci dei siti di compravendita immobiliare. Non rispondiamo in alcun modo di quanto in essi contenuto o affermato. Il Lettore può consultare direttamente le loro pagine per maggiori informazioni più specifiche e dettagliate)