È questa la riviera in cui comprare casa a meno di 50.000 € a pochi passi dal mare e da spiagge dorate

L’idea di una casa al mare la accarezziamo da sempre. Ci risolverebbe il problema delle vacanze una volta per tutte. E perché no? Ci permetterebbe di passare delle settimane in completo relax, magari lavorando da remoto. Potremmo anche concederci un weekend in assoluta tranquillità, con la libertà di partire all’ultimo minuto senza lo stress delle prenotazioni in anticipo. Ma quanto costa una casa sulla costa? I prezzi non sono sempre proibitivi. È questa la riviera in cui comprare casa a meno di 50.000 €. Vediamo di cosa si tratta.

Spesso accantoniamo in partenza l’idea di comperare una seconda casa al mare perché pensiamo che costi tanto, ma non è sempre così. L’offerta immobiliare sulle nostre coste è abbondante e varia. Ci sono ville esclusive e costosissime, ma se ci accontentiamo di un bilocale i prezzi scendono anche in zone di grande affluenza turistica. Inoltre, una casa al mare può essere messa a reddito affittandola nei periodi che non usiamo. In una località gettonata, le richieste sono numerose anche da parte degli stranieri e non solo in estate.

A due passi da Taormina

Che la Sicilia sia un paradiso lo sappiamo un po’ tutti. Il mare cristallino, il clima invidiabile tutto l’anno, la cucina favolosa. E poi le città d’arte, l’accoglienza e la bellezza delle tradizioni. È questa la riviera in cui una casa sulla spiaggia non costa sempre tantissimo. Ci sono zone in cui è possibile trovare appartamenti a due passi dal mare anche a meno di 50.000 €. Magari vicino a mete conosciutissime e molto frequentate. Immobili fruibili non solo in piena estate ma anche in altri momenti dell’anno. Sulla costa orientale, vicino a Taormina è possibile comprare case a prezzi contenuti vicinissime al mare. Facciamo qualche esempio.

È questa la riviera in cui l’offerta di immobili è ampia e interessante

Appena a sud di Taormina ci sono le splendide spiagge di Giardini Naxos. Sabbia fine e dorata, acque azzurrissime e fondali bassi, ideali per le famiglie con bambini. Lungo il litorale molti localini animano la vita notturna soprattutto in estate. A Giardini Naxos l’offerta di immobili è ampia e interessante. Sui principali siti immobiliari che operano nella zona è possibile trovare molti immobili con un prezzo inferiore a 50.000 €. Qualche esempio. Su Idealista.it è in vendita a 33.000 € un monolocale posto all’interno di un residence con piscina.

Dista dalla spiaggia 150 m ed è dotato di un terrazzino con vista panoramica su Taormina. Sempre sullo stesso sito è in vendita un piccolo appartamento di 50 mq a 39.000 €. È a pochi minuti a piedi dal mare ed è dotato di due terrazzini. Su Immobiliare.it è in vendita a 49.000 € un monolocale con vista mare. Si trova all’interno di un residence, è già ammobiliato ed è stato recentemente ristrutturato con finiture di pregio.

La splendida spiaggia di Letojanni

Se ci spostiamo a nord di Taormina troviamo la splendida spiaggia di Letojanni. Una lunga distesa di sabbia bianca mista a ghiaia su un mare azzurro e trasparente. Anche qui l’offerta immobiliare è interessante. Qualche esempio. Su Idealista è in vendita un bilocale a 34.000 € a 800 m dal mare. È in buono stato e dispone di un terrazzino. Sempre sullo stesso sito troviamo un bilocale in posizione panoramica a 35.000 €, già ammobiliato. A 49.000 € è in vendita su Immobiliare.it un bilocale situato all’interno di un residence. L’immobile è in buono stato e dispone di un terrazzo interno coperto.

(*n.d.r. Altre informazioni si possono trovare sui siti indicati. Proiezionidiborsa menziona a titolo gratuito la notizia e gli annunci immobiliari presenti sui siti indicati non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione).