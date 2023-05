Comprare casa a meno di 50mila euro in questa città affacciata su spiagge caraibiche può essere un affare

Se vuoi investire in una seconda casa al mare non solo pensando alle vacanze ma con l’idea di metterla a reddito, è conveniente scegliere una zona turistica molto gettonata in cui la richiesta di case è alta tutto l’anno. Una città in cui non c’è solo il mare ma anche arte, architettura e archeologia. Di gioielli così l’Italia è piena.

Nel Bel Paese investire in un immobile situato in una zona a forte attrazione turistica ha sempre garantito buone possibilità di guadagno. Ora andremo a vedere come comprare casa a meno di 50mila euro in questa città straordinaria e bellissima.

Il prezzo delle case si rivaluta nel tempo e l’immobile si rivende con estrema facilità anche ad acquirenti stranieri sempre più interessati al nostro territorio. Inoltre c’è la possibilità di affittarlo per ricavarne un reddito quando non lo usiamo personalmente. Insomma, la gestione può essere diversificata ma sempre con garanzia di un profitto. Le città d’arte in particolare offrono una resa mediamente più alta rispetto alle altre località in Italia. Se sono situate sul mare, allora le possibilità di guadagno si moltiplicano. Come nel caso di Siracusa, il gioiello che tutto il Mondo ci invidia.

Una città ricca di fascino

Siracusa è una città dal fascino senza tempo. Secondo le stime del sito immobiliare Idealista, è una delle località in Italia in cui gli immobili hanno un rendimento più alto. Comprare casa al mare a Siracusa permetterebbe, stando alle stime, un rendimento dell’11% circa su base annua. Questo significa che in circa nove anni si recuperano i soldi spesi per l’acquisto dell’appartamento.

Mettere a reddito una casa a Siracusa non è difficile. Il turismo registra una forte affluenza tutto l’anno. La città si trova in una delle zone più affascinanti della Sicilia in cui si concentrano i gioielli del barocco siciliano, come Noto, Ragusa e Modica. A Siracusa ogni angolo è ricco di fascino. I vicoli color miele che digradano dolcemente verso il mare turchese, i tavolini dei caffè che si affacciano su piazze barocche inondate dal sole. Gustarvi una granita e poi crogiolarsi al sole sul lungomare è un piacere da non perdere.

Comprare casa al mare a prezzi contenuti

Dove investire a Siracusa? Se si pensa a un immobile da mettere a reddito è preferibile scegliere delle zone centrali, quelle preferite dai turisti. L’isola di Ortigia è il quartiere più affascinante della città. Acquistare una casa qui è un vero investimento che aumenterà il proprio valore nel tempo. Però i prezzi sono piuttosto alti e per avere un monolocale bisogna spendere almeno 50.000 euro. Facciamo qualche esempio. Su Immobiliare.it è in vendita un monolocale di 40 mq a 55.000 euro. Si tratta di un unico ambiente al piano terra con servizi. Ce ne sono diversi nella stessa fascia di prezzo che hanno una buona posizione, ma sono piccolissimi e a volte richiedono interventi di ristrutturazione. Più accessibili sono i prezzi nello storico quartiere di Santa Lucia, vicinissimo ad Ortigia. Qui l’offerta immobiliare al di sotto dei 50.000 euro è più ampia. Alcuni esempi. Sul sito di Idealista è in vendita un bilocale mansardato di 50 mq a 50.000 euro. È situato in un condominio signorile ed è già arredato. Con 48.000 euro è possibile anche acquistare un bilocale di 55 mq in buono stato.

