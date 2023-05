Avrai un balcone coloratissimo con queste 2 piante primaverili: erano le preferite della regina Elisabetta e non sono costose

Basta con le solite piante grasse: leggi l’articolo per scoprire quali sono le 2 piante primaverili più regali e colorate per abbellire il tuo giardino.

Finalmente iniziamo ad avvertire nell’aria quella brezza mite tipica della primavera. Freddo e pioggia sono ormai alle nostre spalle e ci avviamo spediti verso le temperature calde tipiche della stagione. È questo il momento preferito anche da chi ama il giardinaggio. Non è una sorpresa, ma questo è il periodo perfetto per veder fiorire le bellissime piante del nostro balcone o giardino. Saper coltivare delle piante, però, non è una capacità innata. Non tutti hanno il pollice verde e qualcuno sa far morire anche le piante più facili da coltivare.

Se volessimo eliminare questa possibilità, però, dovremmo provare a coltivare in terra o in vaso le 2 piante preferite dalla regina Elisabetta. Scomparsa da qualche tempo, la regina era una vera amante della natura e amava prendersi del tempo per curare il suo giardino e le sue piante. Oltre ai suoi amati cani corgi, infatti, la regina amava trascorrere momenti di relax nei giardini di corte. In particolare, però, erano 2 i suoi fiori preferiti. Sono facili da curare e possiamo piantarli anche nel nostro giardino. Ecco quali sono.

Avrai un balcone coloratissimo con queste 2 piante primaverili: riempirai di fiori blu e bianchi lo spazio esterno alla tua casa

In questo fino settimana gli occhi di tutto il Mondo sono stati puntati sulla famiglia reale inglese. L’incoronazione di re Carlo ha segnato ufficialmente il passaggio al nuovo regno, attento al futuro ma con un ricordo indelebile della regina Elisabetta. I sudditi, infatti, rendono ancora omaggio alla regina in modi diversi, ricordando quale fosse il suo profumo preferito, e tanto altro ancora.

Gli appassionati di cucina amano riprodurre ancora oggi alcuni dei piatti favoriti dalla regina, o piantare sul proprio balcone i suoi fiori più amati.

Sfumature di azzurro e blu in giardino

La prima pianta per cui la regina Elisabetta stravedeva era sicuramente la speronella perenne. Già il nome suggerisce che si tratti di una pianta perenne, ma che regala il suo massimo splendore proprio da maggio. La stagione calda è la preferita della speronella e ce lo fa capire regalandoci dei bellissimi grappoli di fiori azzurri e blu. La sua coltivazione è molto semplice, anche perché non necessita di una grande quantità di acqua.

Ha semplicemente bisogno di un terreno ricco di sostanze organiche e di essere pulita da eventuali foglie e fiori secchi. Questa pianta, inoltre, è perfetta per riempire giardini e balconi. I suoi fiori, infatti, creano volume, il che li rende perfetti per adornare aiuole o vasi, anche larghi.

Un fiore per rendere omaggio alla regina

Durante l’incoronazione di re Carlo, i più attenti avranno notato un particolare molto significativo. L’abito della regina consorte Camilla, infatti, riportava dei ricami simili a dei piccoli fiori. Questi ultimi, infatti, altro non erano che dei gigli di maggio, i preferiti della regina Elisabetta. Si tratta di fiori piccoli e bianchi, all’apparenza molto delicati ma che, in realtà, non hanno bisogno di particolari cure.

Nello specifico, il giglio di maggio ha bisogno di stare a mezz’ombra, in luoghi non troppo soleggiati e con un terriccio drenante, anche universale. Se sceglierai di coltivarle, quindi, avrai un balcone coloratissimo con queste 2 piante primaverili e pochi sforzi, così tutti i tuoi vicini ti riempiranno di complimenti.