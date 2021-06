Le noci brasiliane non sono altro che i semi edibili prodotti dall’albero scientificamente chiamato Bertholletia excelsa.

Facente parte della stessa famiglia dei mirtilli, del tè e del kaki la noce brasiliana si contraddistingue per il suo guscio grande come una noce di cocco. Al suo interno potremo però trovare i suoi buonissimi semi, da noi chiamati noci del Brasile, disposti in sezioni ordinate e pronti per essere gustati. Vediamo allora perché questo fantastico ingrediente possiede incredibili effetti benefici per il corpo e per la mente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Caratteristiche della noce brasiliana

Molto consumate in Sud America, le noci brasiliane in Italia hanno subito un leggero calo dovuto al rialzo dei prezzi d’importazione. Nonostante questo, potremmo comunque trovarle vendute in busta chiusa già sgusciate o ancora nel guscio.

Rompere il guscio per arrivare al seme non sarà però facilissimo. Infatti, essendo il guscio davvero molto duro non sarà facile romperlo con un semplice schiaccianoci. La soluzione ideale sarebbe esporlo prima alle basse temperature, magari congelandolo. In questo modo non solo andremo a comprometterne la solidità, rendendolo più facile da aprire, ma ne conserveremo anche gli oli interni, proteggendoli dal caldo.

Questo fantastico ingrediente possiede incredibili effetti benefici per il corpo e la mente

Ma vediamo un attimo le proprietà e i benefici che consumare le noci brasiliane può portare al nostro corpo. Per prima cosa la noce brasiliana ha un’altissima percentuale di proteine, quasi il 15% a fronte di un 65% di grassi. Allo stesso modo presenta altissimi livelli di vitamina B1 e vitamina E, di fosforo e di magnesio, ma soprattutto è una fantastica fonte naturale di selenio e zinco.

Proprio grazie alla presenza di selenio, che è un elemento estremamente difficile da reperire tramite l’alimentazione, la noce brasiliana possiede un altro potere antinfiammatorio.

Oltre a questo poi il selenio è anche un grande antagonista dei radicali liberi e, quando si affianca alla presenza di acido ellagico, esso ottiene anche fantastici effetti antidepressivi.

Approfondimento

Non butteremo mai più i gusci di noce grazie a queste 3 sorprendenti tecniche di riciclo creativo