Se abbiamo poco tempo per cucinare, o se abbiamo tanti ospiti a cena, la torta salata è la soluzione perfetta.

È uno tra i piatti più buoni dell’estate, perché è veloce da preparare, è sfiziosa e versatile.

Per preparare una torta salata davvero ottima non serve troppo tempo, bastano pochi minuti e gli ingredienti giusti. Scopriamo insieme come preparare questa fantastica ricetta che soddisferà tutti i palati.

Solo 5 ingredienti per preparare questa squisita torta salata pronta in 10 minuti

Ingredienti

a) 500 grammi di zucchine;

b) due uova medie (unite ad un bicchiere scarso di latte);

c) 160 grammi di speck a cubetti o strisce;

d) 120 grammi di scamorza affumicata;

e) una pasta sfoglia rotonda.

Procedimento

Preparare questa torta salata è semplicissimo. Dopo aver lavato le zucchine, tagliamole a rondelle non troppo spesse.

In una padella mettiamo un po’ di cipolla sminuzzata, un giro d’olio e versiamo le zucchine. Condiamo con qualche pizzico di sale, chiudiamo il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto.

A parte prendiamo un contenitore, al cui interno romperemo due uova. Allunghiamo con poco più di metà bicchiere di latte, aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo.

Ora versiamo nel contenitore con le uova anche le zucchine cotte e lo speck, e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo anche 100 grammi di scamorza affumicata, precedentemente tagliata a cubetti.

Per l’ultimo passaggio, dovremo posizionare la pasta sfoglia in una teglia rotonda. Teniamo la carta forno già presente nella confezione come base d’appoggio. Versiamo il ripieno di zucchine, speck, scamorza e uova sulla sfoglia, e distribuiamo il tutto in maniera omogenea.

Decoriamo con gli ultimi cubetti di scamorza che ci sono rimasti, e inforniamo a 180° in forno statico per 20-25 minuti. Controlliamo di tanto in tanto la cottura.

Ed ecco che abbiamo usato solo 5 ingredienti per preparare questa squisita torta salata pronta in 10 minuti.

Approfondimento

