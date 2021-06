Come tutti abbiamo avuto modo di osservare, le mode vanno e vengono, e ciò che era all’ultimo grido l’anno scorso, quest’anno può apparire tremendamente antiquato. Ma sempre più spesso succede anche il contrario: ciò che pareva vecchio può tornare all’improvviso di moda. È successo ad esempio ai jeans a vita alta, ai pantaloni a zampa, ai foulard e a molti altri accessori. Ma ce n’è uno che sembrava pensionato per sempre ma che sta invece tornando alla ribalta. Si tratta di un oggetto sinonimo di gusto e raffinatezza, che oggi viene reinterpretato in molti modi e per adattarsi a ogni stile. Vediamo di cosa si tratta.

Questo accessorio rimasto per decenni nel dimenticatoio sta finalmente tornando di moda

Ma di quale accessorio stiamo parlando? Del raffinatissimo orologio da taschino. Proprio così: potrebbe sembrare un oggetto ormai preistorico, e invece ha avuto un inaspettato ritorno. Senza dubbio ciò si deve al fascino senza tempo di un orologio meccanico. Nella nostra quotidianità siamo circondati da orologi, da quelli del PC e del telefono, a quelli sulla TV e persino sul frigorifero o sul forno, ma nulla batte il piacere di un bell’orologio a cipolla, elegante e raffinato. È per questo che questo accessorio rimasto per decenni nel dimenticatoio sta finalmente tornando di moda. Ma vediamo come sfruttarlo al meglio.

Come indossarlo con stile

Quando si tratta di orologi, le dimensioni sono importanti. Scegliamo con attenzione il nostro orologio da taschino. Potremo portarlo in tasca, come vuole la tradizione, ma anche al collo come collana, oppure appeso ai pantaloni anche fuori dalla tasca, se ci piace il formato maxi. E per le signore, ovviamente possiamo appenderlo alla borsa. Un accessorio originalissimo ma anche utile. L’orologio da taschino è adatto a qualunque occasione. Possiamo indossarlo con un outfit più casual, come jeans e polo o camicia, ma anche nelle occasioni più formali, dove andrà posizionato nel panciotto. Insomma, un vero fashion statement!

