Il periodo delle vacanze si sta avvicinando molto velocemente e in molti cercano il posto giusto per passarle in famiglia. Il problema è che a volte troviamo il luogo ideale per i nostri desideri ma non ce lo possiamo permettere. Cerchiamo spesso negli stessi luoghi di sempre delle offerte, ma rischiamo di renderci conto dell’impossibilità economica. Quindi, dovremmo allargare i nostri orizzonti e cercare altrove. Infatti, possiamo trovare delle località in cui si vive per meno di 30 euro al giorno per un mare cristallino alla portata di tutti.

Un gioiello montenegrino

Per trovare un’offerta così allettante dobbiamo andare in Montenegro ed in particolare a Sutomore. Il borgo si divide in due parti, la parte antica e Sutomore Beach. Quest’ultima è affacciata sul mare Adriatico e offre delle soluzioni per tutti. Ci sono alberghi e pensioni per famiglie a partire da 19 euro al giorno, mentre per i più giovani non mancano appartamenti interi da affittare. Sutomore Beach, come dice il nome, è soprattutto quella zona in cui è presente la spiaggia, ma a pochi chilometri dal suo centro ne possiamo trovare anche tante altre. Ciò che contraddistingue maggiormente quest’area del mar Adriatico sono spiagge con piccoli scogli, molte palme e pochi turisti. Sembra di stare in un’oasi naturalistica.

Scegliendo Sutomore si sceglie un luogo pieno di natura, divertimento ma con un occhio molto attento al portafoglio.

Meno di 30 euro al giorno per un mare cristallino spendendo pochissimo e restando vicinissimi all’Italia

I piatti tipici della zona sono naturalmente quelli derivanti dalla tradizione mediterranea del pesce e delle verdure. La cucina locale è ricchissima e si può cenare insieme con poche decine di euro. Oltre però alla sola parte di mare la costa propone tantissime visite culturali. Ci sono molti borghi antichi da scoprire, come Stari Bar, che è un villaggio molto piccolo all’interno della regione. Il borgo ha una storia centenaria con mura molto antiche, resti archeologici e ponti balcanici.

Chi invece ama il trekking non può non pensare di passeggiare sul monte Rumija, che con i suoi 1600 metri di altitudine domina tutta l’area. Quindi, scegliendo Sutomore metteremo insieme il mare, la cultura, la gastronomia e lo sport spendendo poche centinaia di euro in tutto.

