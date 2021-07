Quando pensiamo alle vacanze e agli errori che possiamo commettere quando viaggiamo pensiamo spesso alle dimenticanze. Ci vengono in mente mille cose che abbiamo dimenticato di fare: spegnere le luci, chiudere l’acqua e il gas e altre mille cose. Ai più organizzati può anche capitare di dimenticare di prendere tutte le cose che si erano preparati.

Per questo, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo stilato questa lista di cose da portare assolutamente in viaggio. Tuttavia, gli errori non finiscono qui, e anzi possiamo commetterne uno molto più grave. In soldoni, la nostra pigrizia può comprometterci l’intera vacanza, e non ce lo possiamo proprio permettere.

Di cosa stiamo parlando? Essenzialmente di cultura. Infatti, mai più questo grave e banale errore in vacanza grazie a questo intelligentissimo accorgimento.

Un utilissimo acquisto

Quando partiamo in vacanza di solito scegliamo due posti. Non tanto mare o montagna, lago o pianura. Scegliamo o un posto che conosciamo già o una località completamente sconosciuta. Di solito i più audaci optano per la seconda scelta, anche se tornare in un posto del cuore è il sogno di tutti.

In particolare, quando scegliamo di andare a visitare una nuova località dovremmo avere un’accortezza. Dovremmo, cioè, andare ad informarci prima di alcuni elementi. In primo luogo, per vivere a pieno l’esperienza dovremmo quantomeno cercare di capire una cosa fondamentale. Parliamo della cultura del luogo che stiamo per visitare, della sua gastronomia e della sua storia.

E come possiamo riuscire a capire tutte queste cose così difficili? Ebbene, leggendo una guida turistica di qualcuno che conosce meglio di noi il posto.

Comprarsi una guida o, ancora meglio, proprio un libro sulla città o sul paese che visiteremo ci aiuterà moltissimo. Quando cammineremo per le vie di quella città o di quel borgo, prenderemo il sole sulla sua spiaggia o assaggeremo un piatto tipico ne sapremo sicuramente molto di più.